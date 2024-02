Elecciones Galicia 2024, en directo: apertura colegios electorales, participación y últimas noticias

Cómo saber dónde tengo que votar

Desde la Oficina del Censo Electoral han enviado en los últimos días las tarjetas censales a todos los ciudadanos con derecho a voto mediante correo postal. En ella se indica cuál es la mesa y el colegio electoral al que deben dirigirse.

Si te has mudado recientemente y no has recibido la tarjeta censal, puedes consultar a través de la página web del INE. Debe seguir estos pasos: