Qué es Democracia Ourensana, el partido que ha logrado entrar en el parlamento gallego

Democracia Ourensana se ha erigido como la gran sorpresa de la noche electoral en Galicia. El partido del excéntrico alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, ha logrado un escaño y ha entrado como cuarta fuerza en el Parlamento Gallego.

"Democracia Ourensana no es de derechas ni de izquierdas, sino de Ourense", así se presenta el partido en su página web. Defienden su tierra, Ourense, por encima de todo y pretenden defender los intereses de la provincia en el Parlamento.

"Si desear que haya justicia y oportunidades para todos es ser de izquierdas, bien, entonces nosotros somos de izquierdas porque ¿quién no quiere eso?. Si desear que podamos elegir más libremente en qué gastar buena parte de nuestro dinero es ser de derechas, entonces somos de derechas ¿acaso que cada uno elija si quiere pagar o no el cine u otro espectáculo no es lo más democrático?", explican también en su web.

En clave económica, defienden "el funcionamiento bajo incentivos que produce el libre mercado cuando éste es medianamente justo, pero también considera óptimo y justo la nacionalización de rendimientos y recursos donde no existe el incentivo humano y sólo se produce una recaudación económica para unos pocos".

Aunque Jácome es su cara más visible, no será él el que ocupe el escaño en el Parlamento. Ese lugar está reservado para Armando Ojea Bouzo, profesor de Física, Matemáticas y Música. Desde el partido aseguran que domina 12 idiomas y que también cuenta con conocimientos de psicología y biología.

Jácome y Bouzo han estado envueltos en algunas polémicas en los últimos años, como la serie de audios que se filtraron el pasado mes de mayo que recogían una presunta conversación entre ambos en la que Jácome admitía manejar dinero negro y se pavoneaba de blanquearlo sin que le pillasen.

👉 Así es Armando Ojea Bouzo, candidato de Democracia Ourensana a la presidencia de la Xunta de Galicia