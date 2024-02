Batacazo del PSOE sobre su peor resultado; Sumar, Podemos y Vox se quedan fuera del Parlamento

El resultado del 18F no ha sido una buena noticia para el Partido Socialista Obrero Español. La formación de Pedro Sánchez y del candidato José Ramón Gómez Besteiro ha sufrido una debacle al caer de los 14 diputados conseguidos en las elecciones de 2020, que fue su peor resultado de la historia en esta comunidad, a nueve en la cita con las urnas de este 18 de febrero.

El crecimiento del BNG con Ana Pontón a la cabeza ha pasado factura al partido socialistas. El Bloque Nacionalista ha conseguido un extraordinario resultado sumando 6 escaños más que en las anteriores elecciones del año 2020.

Sumar, Podemos y Vox, fuera del Parlamento

El PSOE no ha sido el único partido de Galicia que no ha conseguido el resultado esperado. La formación de Yolanda Díaz, con Marta Lois como candidata, no ha logrado los votos suficientes para entrar en el parlamento gallego. Los poco más de 25.000 votos obtenidos no ha sido suficientes para alcanzar el 5% de los votos necesarios para obtener un escaño.

Elecciones a la XUNTA DE GALICIA 18F Elecciones a la XUNTA DE GALICIA 18F ESCRUTINIO: 99,97% Actualizado a las: 00:03 Autonómicas

Galicia DATOS PACTOS Partido Escaños % Votos PP 40 47,35 700.269 B.N.G. 25 31,57 466.943 PSdeG-PSOE 9 14,04 207.674 D.O. 1 1,03 15.312 VOX 0 2,19 32.487 SUMAR GALICIA 0 1,9 28.165 PACMA 0 0,36 5.372 PODEMOS-ALIANZA VERDE 0 0,26 3.854 Escanos en Branco 0 0,18 2.744 ECG 0 0,1 1.542 PUM+J 0 0,09 1.470 Resumen del escrutinio: Participación 67,3% Votos contabilizados: 1.492.630 99,97% Abstenciones: 725.070 32,69% Votos en blanco: 12.847 0,86% Votos nulos: 13.951 0,93%

Por su parte, Podemos ha sido la octava fuerza de las elecciones gallegas. La formación morada ha obtenido menos votos que el PACMA y no ha logrado ni un 1% de los votos. En las anteriores elecciones lograron más de 50.000 votos y en estos comicios no llega ni a los 4.000 votos.

Vox ha sido el otro partido que se queda fuera de la representación parlamentaria gallega. El partido de Abascal ha sido la quinta fuerza más votada, obteniendo más del 2% de los votos.