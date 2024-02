Así es Jácome, el excéntrico e inesperado invitado a las elecciones de Galicia

Quedan tan sólo dos días para la jornada electoral en Galicia -domingo 18 de febrero- y las encuestas están que echan humo. Mientras algunos sondeos aseguran que el PP de Alfonso Rueda mantendría la mayoría absoluta, otros estiman que la perdería por la mínima y darían opciones de Gobierno a Ana Pontón (BNG).

En medio de este tablero político destaca una figura en concreto, la de la formación Democracia Ourensana, la gran revelación de estas elecciones que podría tener la llave de la gobernabilidad en Galicia.

'Democracia Ourensana no es de derechas ni de izquierdas, sino de Ourense', es el lema bajo el que la formación gobierna desde 2019 la ciudad gallega de Ourense. El partido se presenta este 18 de febrero por quinta vez a las elecciones autonómicas gallegas, con un cierto halo de optimismo gracias a Gonzalo Pérez Jácome, el excéntrico regidor de la ciudad, que obtuvo en las últimas elecciones municipales el 33,83% de los votos, y consiguió renovar su mandato gracias a un acuerdo con el PP. Este 18F, el partido presenta como candidato al número 2 de Jácome, el teniente del Concello de Ourense Armando Ojea Bouzo.

Gonzalo Pérez Jácome, el polémico alcalde de Ourense

La página web de Democracia Ourensana presenta a Jácome como un "emprendedor local que ha desarrollado diversos proyectos" y que es propietario de un canal de televisión. Fue "el primer español que cruzó el charco para participar en una carrera de escaleras vertical, concretamente en la mítica subida al Empire State Building de NY en 2002".

"Rescatado por el sistema educativo americano, Jácome siempre presume de haber pasado por 'las peores' universidades norteamericanas", explica el perfil del político en la página web de la formación.

Felicitó a Donald Trump por el resultado electoral conseguido en 2017 y se le considera un político polémico y excéntrico. Llaman la atención los disfraces que ha utilizado los últimos años para el carnaval del Entroido: Superman, Power Ranger, Hannibal Lecter, payaso, astronauta y Doctor Strange.

La canción de Jácome para llamar al voto

El pasado 7 de febrero, el alcalde de Ourense publicó en sus redes sociales una canción con el objetivo de llamar al voto y darle a Democracia Ourensana esa relevancia en la Xunta que pretende conseguir.

"¡Oye, tú!, ¡Oye, tú! Ourensano decides tú.

Toda la provincia, ¡vamos Ourense!

Lo vamos a conseguir.

¡A la Xunta!

Ourense va a decidir ¡a la Xunta!

Ourense va a resurgir ¡en la Xunta!

Ourense debe elegir ¡Democracia Ourensana!"

El invitado inesperado de la noche electoral

Durante su monólogo, Carlos Alsina ha explicado en 'Más de uno' que el único resultado que no se producirá este domingo en Galicia es el empate: "O suma la mitad más uno el uno, o suman la mitad más uno los otros".

Y en medio de este panorama electoral, Jácome, "ay, Jácome, el invitado inesperado de la noche electoral, o eso esperan él y los suyos. El alcalde volador no identificado que compareció disfrazado de astronauta en la inauguración de los carnavales".

Asegura Alsina que Jácome "sueña con ser el Puigdemont de la próxima investidura en Galicia", no "porque vaya a fugarse" ni porque vaya a proclamar la "independencia" de Ourense, sino por "tener la llave", ser el "hacedor de reyes, el que obteniendo un respaldo popular escuálido -un escaño de setenta y cinco- se ofrece al mejor postor para completar mayorías insuficientes".

Alsina se pregunta, "¿negociaría el PP con Jácome para alcanzar la mayoría absoluta si Rueda se queda corto? No cabe ninguna duda. Ya pactaron en 2020 para que DO no se presentara a las autonómicas y pactaron el año pasado la alcaldía y la diputación?".

"¿Negociarían el BNG y el PSOE con Jácome, al que tienen calificado de trilero y letal para los intereses de los ciudadanos? No cabe duda tampoco" porque si para armar una mayoría en el Congreso de los Diputados, "vistieron a Puigdemont de progresista y se cubrieron con su manto protector, no van a dejar de encomendarse ahora al astronauta".