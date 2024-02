Monólogo de Alsina: "El astronauta sueña con tener la llave"

Setenta y cinco es número impar. Y la ley, la ley electoral y las leyes de la física, no permiten obtener cuarto y mitad de escaño. El único resultado que no se producirá el domingo en Galicia es el empate. O suma la mitad más uno el uno, o suman la mitad más uno los otros.

Jácome, el alcalde de Ourense, el hacedor de reyes

Dices: ¿Y Jácome? Ay, Jácome. El invitado inesperado de la noche electoral, o eso esperan él y los suyos. El alcalde volador no identificado que compareció disfrazado de astronauta en la inauguración de los carnavales. Sueña con ser el Puigdemont de la próxima investidura en Galicia. No porque vaya a fugarse, no es eso, ni porque vaya a proclamar la independencia de Ourense.

Sueña con ser Puigdemont en el sentido de tener la llave, el hacedor de reyes, el que obteniendo un respaldo popular escuálido, en comparación con los otros contendientes -un escaño de setenta y cinco, por ejemplo- se ofrece al mejor postor para completar mayorías insuficientes.

Si para armar una mayoría en el Congreso vistieron a Puigdemont de progresista, no van a dejar de encomendarse ahora al astronauta

¿Negociaría el PP con Jácome para alcanzar la mayoría absoluta si Rueda se queda corto? No cabe ninguna duda. Ya pactaron en 2020 para que Democracia Ourensana no se presentara a las autonómicas y ya pactaron el año pasado la alcaldía y la diputación. ¿Negociarían el PSOE y el Bloque (perdón, el Bloque y el PSOE, han de citarse en orden decreciente) con Jácome, al que tienen calificado de trilero y letal para los intereses de los ciudadanos? No cabe duda tampoco.

Si para armar una mayoría en el Congreso de los Diputados vistieron a Puigdemont de progresista y se cubrieron con su manto protector, no van a dejar de encomendarse ahora al astronauta. Dices: pero si Jácome tiene dicho que los del Bloque son soviéticos. Ya, y Puigdemont tenía dicho que Sánchez jamás contaría con sus votos. Mira tú si cuenta.

Los escenarios posibles tras las elecciones gallegas

Los candidatos entonan estos días el salmo de rigor, ese que dice ‘no tenemos duda de que ganamos, de que nos basta con nosotros mismos y de que yo seré presidente, o presidenta’. Digamos que el salmo suena más creíble en boca de un Rueda o una Pontón que en boca de Besteiro o de Marta Lois. Pero la realidad es que todos los partidos saben de sobra cuáles son todos los escenarios posibles -mayoría absoluta del PP, mayoría absoluta de la coalición BNG-PSOE, mayoría absoluta de nadie con Vox entrando por sorpresa en el reparto, mayoría absoluta de nadie con Democracia Ourensana consiguiendo un escaño-. Ya está.

También Sánchez decía en 2019 que no gobernaría con Podemos y en la misma noche electoral estaba llamando a Pablo

Eso es lo que hay y en cada uno de los escenarios los líderes de los partidos ya saben a qué puerta llamarán y para qué. Hoy, como apuran la campaña, aún dirán que es pronto para hablar de pactos. Pero también Sánchez decía en 2019 que no gobernaría con Podemos y en la misma noche electoral estaba llamando a Pablo. También Feijóo predicaba que él gobernaría solo mientras sus barones regionales se aliaban en todas partes con Vox, incluida la señora Guardiola.

La deriva menguante que padece el PSOE en varios territorios

Setenta y cinco es número impar.O el presidente sigue siendo Rueda o la presidenta es Pontón. A Besteiro, en el mejor de los casos, se le pondrá la noche del domingo cara de vicepresidente. Premio de consolación que serviría al PSOE para distraer la atención sobre la deriva menguante que padece en unos cuantos territorios.

Encanijado en Galicia, desfondado en Andalucía, herido en Aragón y Baleares, ayuno de liderazgo en la Comunidad Valenciana y Extremadura y eternamente descolocado en Madrid

Encanijado en Galicia, desfondado en Andalucía, herido en Aragón y Baleares, ayuno de liderazgo en la Comunidad Valenciana y Extremadura y eternamente descolocado en Madrid, a pesar del esfuerzo de Lobato. Sánchez fía la noche electoral a poder decir ‘somos más’ aunque sus escaños gallegos sean cada vez menos.

En justicia, y en este caso, habría de ser Ana Pontón quien dijera ‘somos más’ mientras el presidente se resigna a formar parte de la claque que arropa al nacionalismo.

La figura del indulto emerge como nueva moneda de cambio

Al grito de ‘ríndete, Puigdemont’, el independentismo del sector Esquerra, en alianza persuasiva con el PSOE, mete presión a Junts para que deje de enredar y apruebe de una vez la ley de amnistía.

Campuzano, en otro tiempo joven y convergente -hoy ya ni lo uno ni lo otro- declaró ayer a RTVE que si algún imputado, procesado o prófugo quedara desamparado por la virtuosa amnistía que han diseñado en Casa Sánchez, no deberá albergar temor alguno a pagar por lo que hizo porque para eso están los indultos.

Ay, que el Supremo me ha imputado por terrorismo y la amnistía no me alcanza. No hay problema, en cuanto te condenen te indultamos

Ay, que el Supremo me ha imputado por terrorismo y la amnistía no me alcanza. No hay problema, en cuanto te condenen te indultamos. La perversión de la figura del indulto, ahora ya garantizado antes incluso de que a uno le juzguen, emerge como nueva moneda de cambio en el pasteleo interminable que se trae el gobierno con los partidos independentistas.

¿Y de cuántos indultos hablamos, Campuzano? ¿Qué será, uno, dos, diez, veinticinco, cien? Cuidado, a ver si va a ser un indulto general y le toca a Bolaños armar un argumentario que diga que aunque esté expresamente prohibido en la Constitución en realidad no lo está del todo. Siempre podrá contar con Carmen Calvo para defender el indulto general o lo que haga falta.

Esquerra mete presión a Junts para que deje de enredar y apruebe la amnistía

‘Ríndete, Puigdemont’ y fíate de Pedro, amnistíale tú a él tragándote lo que dijiste hace dos semanas y abrazando esta ley de amnistía que se ha hecho expresamente para ti. No seas ingrato. Éste es el mensaje que el PSOE y Esquerra martillean. Intentando sacudirse Esquerra la imagen de peón del PSOE al que Sánchez usa y engatusa porque, a diferencia de Junts, habla mucho pero consigue poco. Ay, Oriol, que Sánchez siempre te la cuela.

Ayer declaró Junqueras a ARV que la seguridad absoluta que reclama Puigdemont no es posible.

Es simpático esto de que no es posible hacer una ley preventiva. La ley de amnistía es precisamente eso: en prevención de que una serie de personas hayan de cumplir condena por los delitos que cometieron, se abortan las causas judiciales y aquí paz y después, gloria. Aún dijo algo más simpático, verá.

Cualquiera que crea en la democracia tiene que estar a favor de la ley de amnistía

No, si hacer han hecho muchas cosas. Indultos, derogación de delitos, vaciamiento del Código Penal, abaratamiento de la corrupción, señalamiento de jueces, todo lo que se les ha ido ocurriendo. Si hace falta otra tanda de indultos, pues se hace otra tanda, claro que sí.

La abrumadora mayoría de la población, según la doctrina de Junqueras, no cree en la democracia

Pero fíjese, sostiene Junqueras que cualquiera que crea en la democracia tiene que estar a favor de la ley de amnistía. Porque lo dice él. Y ocurre que entre el sesenta y el setenta por ciento de los ciudadanos de nuestro país se declara (en las encuestas) en contra de la amnistía. Menudo país, ¿eh, Oriol? La abrumadora mayoría de la población, según su doctrina, no cree en la democracia. Menos mal que está Esquerra para llevarnos a todos por el buen camino.