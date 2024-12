Monólogo de Alsina: "Cada celebración a su tiempo"

Cuando no es Víctor de Aldama es Carles Puigdemont. Cuando no son las causas judiciales son las causas parlamentarias. Cuando no es una cosa es otra.

Puñetitas parlamentarias

Pero así no hay manera de que nuestro gobierno -sufrido gobierno que apenas se queja- tenga una sola semana sosegada. Gobernar es un sinvivir. En la víspera de que el diputado Ábalos comparezca como imputado en el Supremo, mientras Aldama pone en orden su munición y exhuma fotografías de no hace tanto tiempo, el diputado Puigdemont, dolido como debe de estar porque Aldama tiene foto con Sánchez en un teatro y a él no le ha arrancado ni un selfie a pesar de todo el teatro que al alimón ya tienen hecho, el diputado Puigdemont le toca las narices a su compadre el presidente enredando con el espantajo éste de la cuestión de confianza y dejándose querer por Feijóo -y si somos de derechas bueno y qué-.

Moción de censura no va a haber, por más que en el PP haya quien aún cree en los milagros, pero puñetitas sí. Puñetitas parlamentarias. Por ejemplo, ésta de ayer: unidos el PP y Junts en la tarea de derogar uno de los impuestos que gravan la electricidad en nuestro país.

Que si fueran sólo el PP y Junts, el gobierno nada tendría que temer. Pero el problema es que se les han adherido Vox, el PNV y Esquerra Republicana. Esquerra votando lo mismo que Vox, a ver cuánto tarda el gobierno en tirar del comodín trucado de reprocharle a un grupo que vote lo mismo que otro del que es adversario declarado.

Ocurre que el PP y Junts han elegido un asunto -reducir impuestos a la electricidad- que suena bien a estos otros grupos porque les permite decir que alivian la carga que soportan los consumidores.

El gobierno a la tarea de impedir que la reforma prospere

El gobierno ha contratacado, a través del grupo socialista -siempre a la orden- suspendiendo la comisión parlamentaria en la que mañana se iba a abordar el asunto. Ahora se pone a la tarea de impedir que la reforma prospere, ya está Patxi López esperando instrucciones y ayuno de argumentario.

Esto no es un argumento, claro, es un cálculo. Lo que deja de ingresar el Estado es lo que dejarían de pagar los consumidores, vete a decirles a ellos que la noticia es mala. Gobernar, en fin, es un sinvivir. Y con socios como éstos no hay quien viva.

¿Qué opina Sánchez de la situación política del reino de España?

Puigdemont, que es diputado autonómico (telediputado, porque reside en Bruselas), se hace presente cada día en el Congreso encarnado en la persona de Miriam Nogueras. Esta mañana le preguntará a Pedro Sánchez (Puigdemont interpretado por Nogueras) qué opina de la situación política en el Reino de España, que es como a los de Junts les gusta referirse a España para convencerse a sí mismos de que ellos son otra cosa y ni tienen reino ni les hace falta.

Bueno, salvo cuando de ocupar un silloncito en el Consejo de Radio Televisión Española se trata, que ahí no le hacen ascos ni a prometer el ordenamiento jurídico del reino, como diría Mikimoto, ni a llamar a la corporación por su sombre, española.

Que cómo ve la situación política del Reino de España. Pues bien, responderá el presidente, imagino, no hace ni tres semanas el Congreso le aprobó al gobierno la reforma fiscal, haciéndole poda, es verdad, pero se la aprobó, gracias a grupos tan solícitos como el de la señora Nogueras, especialista, como su jefe, en abroncar cada semana al gobierno y a la oposición, especialista en lanzar proclamas contra el malvado estado opresor, pero especialista, también, en negociar con el gobierno las cuatro cosas que a Junts y sus benefactores interesan y aprobarle a Sánchez lo mismo un decreto ley que una reforma fiscal que, ya se verá, unos Presupuestos.

Si Sánchez tuviera sentido del humor le pediría información a la señora Nogueras sobre la situación política del Reino de Waterloo

Si Sánchez tuviera sentido del humor le pediría información a la señora Nogueras sobre la situación política del Reino de Waterloo antes de pronunciarse él sobre la española. ¿Cómo van las cosas en la República ésa de mentira que se inventó Puigdemont y cuyos sufragan generosísimos donantes?

El gobierno responde con un no argumento

Quizá aproveche el presidente para volver a entonar este estribillo que ya les hemos escuchado dos veces a ministros esta semana. A la pregunta de si habrá cuestión de confianza responden con este no argumento.

Pues razón de más para presentar la cuestión: si tiene el apoyo mayoritario del país, qué problema hay. Se está aficionando el departamento de fabricación de argumentos de la Moncloa a trabajar para el enemigo.

¿Por qué no fue Sánchez al funeral de Valencia?

A Patxi, por ejemplo, le preguntaron ayer por qué eligió Sánchez no ir al funeral de Valencia el lunes. Y en lugar de responder -qué sabrá él- hizo de relator de lo que todos ya sabemos.

Que sí, pero que por qué no quiso ir el presidente. Si el gobierno quería estar bien representado, por qué fue Montero en lugar de Sánchez. En fin, esto pasa por preguntarle a Patxi López sobre asuntos de los que nadie, en realidad, le ha informado.

El presidente sí quiso asistir ayer al acto en recuerdo de las víctimas del franquismo y la guerra civil

El presidente sí quiso asistir ayer al acto en recuerdo de las víctimas del franquismo y la guerra civil. El día oficial de recuerdo es el 31 de octubre, pero el acto quedó pendiente por la riada y se recuperó ayer. Anunció el presidente su intención de celebrar como merece la desaparición de Franco. Aprovechando que el año que viene se cumplirán cincuenta años. Y bien está que se celebre. Lo que no está tan bien es confundir la muerte de Franco con el comienzo de la democracia en España. Que es lo que ayer hizo el presidente.

Se cumplirán cincuenta años de la muerte de Franco, no de la llegada de las libertades

Sabrá el presidente, que es estudiante aplicado de nuestra historia reciente -Largo Caballero, sobre todo- y abanderado de la memoria democrática, que lo que se conmemora en 2025 es la defunción del dictador, con ochenta y tres años y por una hemorragia interna, o sea, muerte natural u obsolescencia.

Se cumplirán cincuenta años de la muerte de Franco y de la proclamación de don Juan Carlos (que si Sánchez quiere celebrarlo, también puede, sólo faltaba, incluso de invitar al emérito a que lo celebre a su lado). Lo que no se podrá conmemorar aún, porque no se cumplen cincuenta años, es la llegada de las libertades a España.

Tener, como tenemos hoy, un ministerio para la Memoria Democrática debería servir, al menos, para no confundir los aniversarios. Y para no adelantarlos

El primer momento en que los ciudadanos pudieron elegir libremente a sus representantes, punto de partida de una Constitución que llegaría al año siguiente, fue en abril de 1977. Todo lo anterior fue epílogo de un régimen dictatorial que don Juan Carlos heredó antes de poder empezar a cambiarlo.

La democracia que hoy disfrutamos tiene su acta fundacional en la Constitución. Y como mucho, en la elección de las Cortes Constituyentes. Salvo que para Sánchez la libertad la trajera un presidente de gobierno llamado Arias Navarro, testamentario de Franco, que aguantó en el cargo hasta mediados del 76. Tener, como tenemos hoy, un ministerio para la Memoria Democrática debería servir, al menos, para no confundir los aniversarios. Y para no adelantarlos.