A qué hora abren los colegios electorales en las elecciones en Galicia

A la hora de ir a votar, cada persona tiene sus preferencias sobre a qué hora ir, aunque hay factores, como es el caso del tiempo, que condicionan mucho la decisión de cuándo acudir al colegio electoral.

Igualmente, siempre hay personas que prefieren votar a primera hora para quitárselo de encima, los que van después, a media mañana y, por supuesto, los de última hora. Para planificar bien cuándo ir, te contamos el horario de las mesas electorales.

¿A qué hora abren los colegios electorales?

Los colegios electorales abrirán a las 9:00 horas, como viene siendo habitual, y así permanecerán hasta las 20:00 horas, para que todos los ciudadanos censados en Galicia puedan ejercer su derecho al voto.

Cómo saber dónde tengo que votar

Desde la Oficina del Censo Electoral han enviado en los últimos días las tarjetas censales a todos los ciudadanos con derecho a voto mediante correo postal. En ella se indica cuál es la mesa y el colegio electoral al que deben dirigirse.

Si te has mudado recientemente y no has recibido la tarjeta censal, puedes consultar a través de la página web del INE. Debe seguir estos pasos: