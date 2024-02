Así es Isabel Faraldo, candidata de Podemos a la Presidencia de la Xunta de Galicia

Isabel Faraldo es la candidata de la coalición Podemos-Alianza Verde de la Xunta de Galicia en las elecciones autonómicas del próximo 18 de febrero. Fue elegida con el apoyo del 41,66% de las bases del partido el pasado 30 de diciembre. La formación morada está por primera vez en solitario en unas papeletas gallegas tras la ruptura de Podemos con Sumar.

Su partido no tiene presencia en el hemiciclo gallego y competirá por el voto progresista con las formaciones Sumar, BNG y PSOE. No obstante, el CIS de Tezanos, en una nueva encuesta, ha indicado que la candidatura se mantendría fuera del Pazo do Hórreo con una estimación de voto del 0,3%, una décima menos que en el estudio del 25 de noviembre.

Faraldo es militante de Podemos desde que se creara en 2014, además de ser portavoz de la formación en A Coruña y concejala del municipio más grande donde el partido ha obtenido representación.

La candidata, de 57 años, nació en A Coruña, en el barrio de Labañou y se define de "familia modesta, raíces humildes y entorno sencillo". En su biografía relata que comenzó a trabajar joven debido a su situación familiar y que durante 10 años trabsjó en una empresa textil de Galicia.

Más tarde, logró una plaza pública en el Servicio Gallego de Salud (Sergas), donde fue representante sindical y, según La Voz de Galicia, en 2005 incluso inició una huelga de hambre para la equiparación de los trabajadores con el resto de administrativos de la Xunta.

La candidata de Podemos plantea "un cambio para Galicia", con defensa de una salud pública "a nivel del país", con educación y universidades "para que los jóvenes puedan tener herramientas para construir una sociedad mejor" e igualdad y justicia social para Galicia.