Elecciones en Galicia: las diferencias entre los votos nulos y los votos en blanco

Este 18 de febrero, aproximadamente 2.7 millones de habitantes de Galicia están convocados a las urnas para elegir al próximo presidente de la Xunta en el marco de las elecciones autonómicas. De este total, 2,217,110 electores residen dentro de Galicia, mientras que otros 476,514 participarán desde el extranjero, de acuerdo con datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En términos de distribución por circunscripciones, A Coruña cuenta con la mayor parte del electorado, representando casi el 37% del total con 1,088,386 personas habilitadas para votar. Le sigue Pontevedra con 911,704 electores. Lugo y Ourense tienen, respectivamente, 337,734 y 355,800 ciudadanos con derecho a voto.

En las elecciones actuales, se contará con la participación de once partidos políticos. De estos, diez competirán en todas las circunscripciones electorales, mientras que Democracia Ourensana limitará su participación a su provincia correspondiente.

Además, en esta ocasión, el número total de candidaturas asciende a 41, marcando un descenso en comparación con las 56 presentadas en 2020. Entre ellas se encuentran el PP, BNG, PSOE, Sumar Galicia (en coalición), Podemos (también formando parte de una coalición), Espazo Común Galeguista (coalición), Vox, Pacma, Escaños en Branco, y Por un Mundo más Justo, con la adición de Democracia Ourensana compitiendo exclusivamente en Ourense.

No obstante, a pesar de la diversidad de opciones disponibles, algunos electores optan por el voto en blanco y, en algunos casos, emitir un voto nulo. Pero, ¿cuál es la diferencia entre estas dos modalidades?

Votos en blanco

El voto en blanco se produce cuando un votante deposita un sobre vacío en la urna, ya sea por insatisfacción o porque ninguna de las opciones le convence. Este tipo de voto se incluye en el recuento total, siendo considerado un voto válido según lo establecido por el artículo 96, apartado 5, de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

Esta modalidad de voto tiende a favorecer a los partidos más grandes, dado que el incremento en el total de votos (incluidos los blancos) eleva el umbral de votos necesarios para lograr representación. Por poner un caso hipotético, en una circunscripción se registran 800 votos dirigidos a diversas candidaturas, junto con 150 votos en blanco y 100 votos nulos.

Considerando únicamente los votos a candidaturas, un partido necesitaría 24 votos (es decir, el 3%) para conseguir un escaño. No obstante, si tomamos en cuenta los votos en blanco para el total, el número de votos necesarios para alcanzar un escaño aumentaría a 28.5 votos (el 3% de 950, sumando los votos a candidaturas y los votos en blanco).

Votos nulos

Un voto se clasifica como nulo si contiene una papeleta no oficial o alterada de alguna manera, ya sea por error involuntario del votante o como un acto deliberado de protesta, tales como modificaciones con escritos, dibujos, o la inclusión de papeletas de partidos ficticios.

Los votos nulos no afectan el resultado electoral directamente ya que son excluidos del recuento oficial, no beneficiando ni perjudicando a ninguna candidatura específica, debido a que no se contabilizan para determinar el total de votos válidos.

Por ejemplo, si en una urna se encuentran 1000 votos válidos, 150 votos en blanco, y 50 votos nulos, donde algunos electores han votado usando papeletas no oficiales o han realizado anotaciones en ellas, solo los 1000 votos válidos y los 150 votos en blanco son considerados para el cálculo de escaños, mientras que los 50 votos nulos se descartan completamente del proceso de conteo.