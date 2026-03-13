Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Llega a puerto la campaña electoral en Castilla y León"

Las dudas sobre la salud del nuevo líder supremo iraní, la preocupación internacional por el cierre del estrecho de Ormuz y las medidas que estudia el Gobierno español para amortiguar el impacto económico de la guerra centran la actualidad del día. Mientras el conflicto sigue escalando, la política nacional entra además en la recta final de la campaña electoral en Castilla y León.

Dudas sobre la salud de Jamenei II y nuevas amenazas del régimen iraní

Lo primero son las dudas que persisten —e incluso aumentan— sobre la salud de Jamenei II. El hecho de que haya tardado varios días en pronunciarse tras su nombramiento y que, cuando lo ha hecho, no se le haya podido ni ver ni escuchar ha alimentado las sospechas sobre su estado.

El mensaje se difundió por escrito y fue leído por una periodista de la televisión estatal iraní. Y en él no hay señales de contención. Todo lo contrario. Con un tono desafiante, Jamenei II ha amenazado con seguir atacando las bases estadounidenses en el Golfo si los países vecinos no deciden clausurarlas. También ha dejado claro que Irán mantendrá cerrado el estrecho de Ormuz como medida de presión.

Desde Israel, el primer ministro Benjamín Netanyahu presume de haber acabado con Jamenei padre y de haber obligado al hijo a permanecer oculto. Incluso ha vuelto a amenazarle directamente afirmando que no contrataría un seguro de vida ni para el ayatolá ni para el líder de Hezbolá.

Netanyahu sostiene además que habla todos los días con Donald Trump para analizar la evolución de la guerra y asegura que, tras catorce días de bombardeos, Irán ya no es el mismo país.

El propio Trump, por cierto, ha asegurado ahora que ya no está interesado en ganar el Premio Nobel de la Paz, algo que probablemente no cause demasiada preocupación en el Comité Noruego. Para Estados Unidos —y cada vez más para su Gobierno— la gran preocupación sigue siendo el cierre del estrecho de Ormuz y la subida del precio de los carburantes que está provocando.

Más allá del propio Trump, que fiel a su estilo asegura que a su país le beneficia que suba el precio del petróleo por la producción nacional, la administración estadounidense está estudiando cómo reabrir el paso marítimo. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha vuelto a matizar a su propio presidente al negar que el estrecho esté sembrado de minas, aunque sí ha reconocido que podría organizarse una misión militar para escoltar petroleros en cuanto las condiciones lo permitan.

El Gobierno prepara un plan económico frente al impacto de la guerra

En España, el Gobierno trabaja en un plan de medidas para amortiguar el impacto del conflicto, especialmente en los precios de la energía y los fertilizantes. Los ministros insisten en que los ciudadanos deben mantener la calma porque, por ahora, la guerra no ha tenido un impacto directo en la economía y porque el Ejecutivo tiene experiencia tras gestionar diversas crisis en los últimos años.

Sin embargo, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha sido incapaz de concretar ni las medidas concretas ni el calendario para su aprobación. Ha reconocido que por ahora solo existe un esqueleto del plan que el Gobierno está elaborando.

Cuerpo tampoco ha querido entrar en la propuesta de los ministros de Sumar, encabezados por la vicepresidenta Yolanda Díaz y el ministro Pablo Bustinduy, que plantean aprovechar el plan para intervenir los precios de la cesta de la compra y congelar los alquileres y el precio de la vivienda.

Una idea que el propio ministro ha evitado respaldar, recordando implícitamente que los alquileres no han subido por la guerra y que, por ahora, tampoco se han producido aumentos alarmantes en los precios de los alimentos.

Entre las medidas que sí se contemplan figuran ayudas específicas para transportistas y para el sector agrícola, además de algunas medidas fiscales. En cualquier caso, el Gobierno descarta repetir la bonificación general al carburante que se aplicó durante la crisis energética provocada por la guerra en Ucrania.

Recta final de la campaña electoral en Castilla y León

Y en clave política nacional, hoy concluye la campaña electoral en Castilla y León, tras dos semanas de mítines y actos por toda la comunidad. Las encuestas internas que manejan los partidos apuntan a que el Partido Popular podría mejorar ligeramente sus resultados, mientras que el PSOE podría retroceder, aunque menos que en los recientes comicios de Extremadura y Aragón.

Vox se mantendría fuerte, mientras que formaciones como Soria Ya y Unión del Pueblo Leonés aspiran a conservar representación gracias al reparto de restos. Si se cumplen estas previsiones, el PP volvería a necesitar el apoyo de Santiago Abascal para gobernar, mientras que el PSOE podría defender que ha conseguido frenar parte del desgaste electoral.

Todo ello a la espera de las próximas elecciones andaluzas, donde la candidata socialista será María Jesús Montero, y de la situación en Cataluña, donde Salvador Illa se juega su futuro político en la votación de las enmiendas a la totalidad a los presupuestos. En esta última jornada de campaña se producirá además el desembarco de los principales líderes nacionales. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, participará en un acto junto a Alfonso Fernández Mañueco en Valladolid.

Por su parte, el candidato socialista Carlos Martínez volverá a compartir escenario con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, en el que será su tercer mitin conjunto de la campaña, buscando repetir el efecto movilizador que tuvo en 2023. El acto contará también con la presencia de Óscar Puente y del propio Pedro Sánchez. El domingo por la noche, a partir de las ocho, comenzará el seguimiento de la jornada electoral con los primeros avances y resultados.