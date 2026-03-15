A qué partidos beneficia la abstención en las elecciones de Castilla y León 2026

Castilla y León acude a las urnas este domingo 15 de marzo para elegir a los 82 procuradores de su parlamento en elecciones autonómicas. Como en cualquier votación electoral, la participación es uno de los factores clave que puede decidir el devenir de la política castellana y leonesa. Las Cortes están fragmentadas y, aunque el PP se sitúa como gran favorito, es más que probable que necesite del apoyo de otros partidos para gobernar. Más allá de quién gane, el nivel de participación puede ser decisivo para determinar quién gobierna.

Los datos de las pasadas elecciones de Castilla y León, celebradas en 2022, muestran cómo un 41,25% de la población no ejerció su derecho a voto, es decir, más de una de cada tres personas se abstuvo. Se trata de una cifra significativa aunque no excepcional en el contexto autonómico español, aunque en su momento supuso una caída importante respecto a 2019, cuando la abstención fue de 34,2%.

Como detalla la experta María Martín Revuelta, de la consultora de investigación social GAD3, "si la participación desciende, el peso relativo de los votantes más movilizados aumenta y puede facilitar la entrada o el refuerzo de fuerzas menores en determinadas provincias. En un sistema tan poco proporcional, cualquier variación en la participación tiene un impacto directo en el reparto final de escaños".

Es importante destacar que el número de procuradores pasará este domingo de 81 a 82 al producirse un aumento de población en Segovia respecto a las elecciones anteriores, aumentado así a 42 el número de procuradores necesarios para la mayoría absoluta.

El Partido Socialista, gran perjudicado con la abstención

Carlos Martínez Mínguez durante una sesión de fotos. | Europa Press

El PSOE intentará remontar su posición respecto a las anteriores elecciones, donde consiguieron 28 escaños de la mano de Luis Tudanca. Supuso una bajada llamativa respecto a 2019, cuando Tudanca se alzó con 35 escaños. Ahora Carlos Martínez Mínguez dirige un Partido Socialista que podría sufrir las consecuencias de la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez. Aunque no sufriría una debacle similar a la vivida en Aragón o Extremadura, sí experimentaría un nuevo retroceso.

Según vaticinan las encuestas de Celeste-Tel, Carlos Martínez perdería otros dos escaños, bajando hasta los 26: del 30.3% de los votos en 2022 al 27.9% en este 2026. Martínez Mínguez se enfrenta al reto de movilizar a un electorado más amplio pero menos constante, por lo que la abstención podría ser clave para decidir su resultado final.

El PP de Mañueco, amenazado por la poca participación

Mañueco, en un acto del Partido Popular bajo el lema "Aquí, certezas". | Europa Press

Los sondeos sitúan al Partido Popular como favorito a repetir como la fuerza más votada, saliendo reforzado desde la presidencia Alfonso Fernández Mañueco. En 2019, obtuvo el peor resultado histórico del PP en la región, con solo 29 procuradores. Sin embargo, consiguió ser investido gracias al apoyo de Ciudadanos.

En 2022 subió hasta los 31 escaños y ahora, según la encuesta de Celeste-Tel, volvería a subir hasta los 32: del 31.7% de los votos en 2022 hasta el 34.1%. Estos resultados no le valdrían a Mañueco para gobernar en solitario al no alcanzar los 42 de los 82 escaños que tienen las Cortes castellanas y leonesas.

En el caso de que hubiera un alto grado de abstenciones, el Partido Popular podría verse perjudicado al ser "más dependientes de una movilización amplia y transversal", como analiza Martín Revuelta. No obstante, sirviendo de precedente las elecciones de Extremadura donde la participación fue muy baja, "el PP se resistió pese a perder votos" debido a su buena posición antes de los comicios. Algo que podría repetirse este domingo en Castilla y León.

Vox, el gran beneficiado para mantenerse como tercera fuerza más votada

Carlos Pollán, líder de Vox en Castilla y León, durante el debate electoral. | Europa Press

Como explica Martín Revuelta, "la experiencia de Extremadura lo ilustra bien: con menos votantes en las urnas, el PSOE fue el principal damnificado, el PP resistió pese a perder votos y Vox aumentó su porcentaje casi sin crecer en apoyos absolutos".

En el caso de Castilla y León, las encuestas de Celeste-Tel refuerzan la posición de Vox, que subiría de nuevo respecto a las últimas elecciones bajo la dirección de Carlos Pollán. Tras obtener un solo escaño en 2019, se disparó hasta los trece en 2022. El domingo crecería del 17.8% de los votos al 19.4%, alcanzando los 17 procuradores.

Cuanto mayor sea el número de abstenciones, más se verán beneficiados los partidos situados en los extremos del arco parlamentario. "Vox cuenta con un electorado más fidelizado y disciplinado", detalla Martín Revuelta. En un contexto de menor afluencia a las urnas, estos partidos pueden mejorar su porcentaje de voto e incrementar su peso político incluso sin aumentar de manera sustancial sus apoyos en términos absolutos. Por lo tanto, la abstención del electorado puede ser clave para determinar el crecimiento de Vox.

Los partidos "pequeños", grandes beneficiados con la abstención

Alicia Gallego, la primera mujer en liderar Unión del Pueblo Leonés. | Europa Press

Como explica Martín Revuelta, la participación en Castilla y León tiene un efecto particular debido al diseño del sistema electoral: "la comunidad está dividida en nueve provincias con pocos escaños por circunscripción, lo que eleva de forma significativa el umbral real de entrada para los partidos pequeños".

Es por eso que formaciones como Unión del Pueblo Leonés, Soria ¡Ya!, Podemos, IU-Sumar y Por Ávila podrían verse beneficiados si se produce un alto grado de abstención. Para la Unión del Pueblo Leonés, liderada por Alicia Gallego, los sondeos son positivos, pronosticando Celeste-Tel un crecimiento de un punto porcentual (del 4.3% de los votos al 5.3%), que se materializaría en un escaño más, de tres a cuatro.

En el caso de Soria ¡Ya! le podría perjudicar el PSOE de Martínez Mínguez, que es natural de Soria. Según las encuestas, se dejaría más de un tercio de sus votantes, cayendo del 1.6% al 1% y dejándose dos escaños. Por esta razón, la abstención puede ser la gran aliada del partido de Ángel Ceña.

Cada voto cuenta

Como detalla Martín Revuelta, "cuando vota menos gente, cada voto vale más, y quienes mantienen bases estables salen reforzados". La poca participación de los votantes, como ya ocurrió en 2022, podría afectar a los dos grandes partidos mayoritarios, PP y PSOE, que miran de reojo a un Vox que sería el gran beneficiado. María Martín recalca que "el factor decisivo en Castilla y León será la participación, y su efecto opera en dos direcciones claras". Una gran abstención reflejaría cómo el desapego de los ciudadanos hacia la política y el desgaste del sistema democrático también deciden elecciones.