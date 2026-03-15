El dardo de Gabriel Rufián a la izquierda por los resultados de las elecciones en Castilla y León: "Es pura negliglencia"

Este domingo, Castilla y León ha celebrado unas nuevas elecciones autonómicas, en las que, igual que ha ocurrido en Extremadura o Aragón, el PP ha ganado, pero necesita a Vox para gobernar.

Sobre los resultados de estos comicios, José F. Peláez ha resumido en el especial de Onda Cero, lo qué puede ser esta noche para PP, PSOE y Vox. Las tres fuerzas más votadas de la región que han conseguido dos escaños más (PP y PSOE, dos cada uno) y el partido de Carlos Pollán, que ha sumado un procurador más.

En este sentido, Peláez ha llegado a decir que "los tres pueden decir ahora que han ganado" ya que han conseguido mejorar su resultado con respecto a las votaciones de 2022.

Ahora bien, si miramos el resto de fuerzas, los escaños se tiñen de rojo, porque o igualan o, directaemente, empeoran su representación en las cortes. Sobre todo, aquellos que llegan de los que se sitúan a la izquierda del PSOE, como son Podemos y la confluencia de Izquierda Unida y Sumar, En Común.

En Común y Podemos, sin representación

En Común ha cosechado alrededor del 2,22% de los votos, lo que supone unos 26.200 apoyos; peor escenario, si cabe, es el de Podemos -que queda por debajo de SALF- con el 0,75% de todos los votos.

Así, Gabriel Rufián ha querido ser tan escueto como directo en su lectura de las elecciones: "0 escaños a la izquierda del PSOE. No hacer algo (o hacer lo de siempre) es pura negligencia".

Recordemos, por cierto, que Rufián lleva semanas queriendo aglutinar a la mayor parte de las izquierdas en un frente común de cara a unas elecciones generales.