Resultados de las elecciones de Aragón 2026 en Zaragoza municipio

El municipio de Zaragoza, principal núcleo urbano de Aragón, vuelve a ser el gran termómetro del voto urbano en estas elecciones autonómicas. Por volumen de población y peso político, los resultados en la ciudad son clave para interpretar el comportamiento del electorado y su impacto en el conjunto de la provincia.

A continuación, puedes consultar los resultados oficiales en tiempo real en Zaragoza municipio: el número de votos obtenidos por cada partido, el porcentaje de apoyo y la evolución del escrutinio conforme se actualizan los datos de manera automatizada.

Sigue en Onda Cero el minuto a minuto de los resultados en Zaragoza ciudad, donde se concentra una parte decisiva del voto autonómico y se marcan tendencias que influyen en el reparto final de escaños en las Cortes de Aragón.

Zaragoza DATOS 2023 Partido % Votos PP 35,8 84.472 PSOE 23,58 55.625 VOX 15,91 37.537 CHA 11,4 26.898 IU- MOVIMIENTO SUMAR 3,58 8.466 SALF 2,79 6.597 EXISTE 2,51 5.940 PODEMOS -AV 1,18 2.786 ESCAÑOS EN BLANCO 0,7 1.656 PAR 0,69 1.636 PACMA 0,48 1.135 PCTE 0,1 245 MUNDO+JUSTO 0,09 234 COALICIÓN ARAGONESA 0,07 169 Resumen del escrutinio: Participación: 68,29% +1.5 % Votos contabilizados: 237.706 68% Abstenciones: 110.367 31,7% Votos en blanco: 2.496 1,05% Votos nulos: 1.814 0,76%

Estos comicios autonómicos llegan, como los de Extremadura, en un contexto de alta fragmentación político y con un escenario en el que, una vez más, los pactos parece que se antojarán necesarios para formar gobierno.

El PP de Aragón afronta estas elecciones con un discurso centrado en la estabilidad institucional, la gestión económica y el refuerzo de los servicios públicos, con el objetivo de consolidar su espacio electoral y liderar una alternativa de Gobierno. Por parte del PSOE, los socialistas aragoneses concurren defendiendo la continuidad de su proyecto político en la comunidad, poniendo el foco en las políticas sociales, el desarrollo territorial y la lucha contra la despoblación, uno de los grandes retos de Aragón.

En paralelo, Vox aspira a reforzar su representación con un discurso centrado en la reducción del gasto público, la crítica a las políticas autonómicas y su papel como fuerza decisiva para posibles pactos de Gobierno. Por último, las formaciones a la izquierda del PSOE y otros partidos de ámbito autonómico buscan mantener o ampliar su presencia parlamentaria, en un contexto en el que cada escaño puede resultar clave para la gobernabilidad.

Cuál es la mayoría absoluta en Aragón

Las Cortes de Aragón están formadas por 67 diputados, por lo que la mayoría absoluta se sitúa en los 34 escaños. Alcanzar o superar esta cifra permite a un partido gobernar en solitario y aprobar presupuestos sin necesidad de apoyos externos.

El reparto de escaños se realiza por circunscripciones provinciales -Zaragoza, Huesca y Teruel- y mediante la aplicación de la Ley d’Hondt, un sistema que puede favorecer a las formaciones con mayor implantación territorial y penalizar a los partidos con voto más disperso.

Por este motivo, el umbral de los 34 diputados se convierte en el principal objetivo estratégico de todas las candidaturas y en la referencia clave para analizar posibles pactos postelectorales.

Cuáles fueron los resultados de las elecciones en Zaragoza en 2023

En las elecciones autonómicas de 2023, Zaragoza fue la provincia que concentró el mayor volumen de voto y escaños, reflejando un escenario muy competitivo entre los principales partidos.

El PP fue la fuerza más votada en la provincia, seguido de cerca por el PSOE, en un reparto de escaños ajustado que dejó sin una mayoría clara a ninguna formación. Vox logró consolidar su representación, mientras que las fuerzas de izquierda mantuvieron una presencia relevante en las Cortes gracias, en buena medida, a los resultados obtenidos en Zaragoza.

La distribución final de escaños en la provincia fue determinante para el equilibrio parlamentario en Aragón y marcó el inicio de una legislatura condicionada por los pactos y la negociación política.