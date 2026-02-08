A qué hora cierran los colegios electorales en Aragón

Aragón celebra este domingo elecciones autonómicas, y todas las aragonesas y aragoneses mayores de edad podrán ejercer su voto y elegir entre 14 candidaturas, once de ellas presentes en todo el territorio aragonés:

Partido Popular (PP)

Partido Socialista Obrero Español (PSOE)

Vox

Podemos-Alianza Verde

IU-Sumar

Partido Aragonés (PAR)

Chunta Aragonesista (CHA)

Coalición Aragonesa

Escaños en blanco

PACMA (Partido Animalista Contra el Maltrato Animal)

Se Acabó la Fiesta (SALF)

Partidos que se presentan en alguna circunscripción (solo en parte del territorio):

Entre Todos Bajo / Baix Cinca, se presenta en Huesca.

Por un Mundo Más Justo (PUM+J), se presenta en Huesca y Zaragoza.

Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE), se presenta en Zaragoza.

¿A qué hora cierran los colegios electorales?

Según establece la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG): el horario estándar de votación es de 9:00 a 20:00, momento en el que se produce el cierre. Pero las personas que estén haciendo cola ante la mesa electoral antes de esa hora pueden votar aunque pasen las 20:00 mientras continúen en la fila.

Cómo saber dónde tengo que votar

Desde la Oficina del Censo Electoral se envían las tarjetas censales a todos los ciudadanos con derecho a voto mediante correo postal. En ella se indica la información necesaria para poder ejercer el voto presencial el día de las elecciones:

Colegio electoral de votación

Sección

Mesa electoral

En el caso de que te hayas mudado recientemente y no has recibido la tarjeta censal, puedes consultar a través de la página web del INE. Debe seguir estos pasos: