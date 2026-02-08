Elecciones Aragón

A qué hora cierran los colegios electorales en Aragón

Las personas que estén haciendo cola ante la mesa electoral antes de esa hora pueden votar aunque pasen las 20:00 mientras continúen en la fila.

Alicia Bernal

Madrid |

Una mujer introduce su voto en una urna en un colegio electoral del centro de Sevilla | EFE/ Julio Muñoz.

Aragón celebra este domingo elecciones autonómicas, y todas las aragonesas y aragoneses mayores de edad podrán ejercer su voto y elegir entre 14 candidaturas, once de ellas presentes en todo el territorio aragonés:

  • Partido Popular (PP)
  • Partido Socialista Obrero Español (PSOE)
  • Vox
  • Podemos-Alianza Verde
  • IU-Sumar
  • Partido Aragonés (PAR)
  • Chunta Aragonesista (CHA)
  • Coalición Aragonesa
  • Escaños en blanco
  • PACMA (Partido Animalista Contra el Maltrato Animal)
  • Se Acabó la Fiesta (SALF)

Partidos que se presentan en alguna circunscripción (solo en parte del territorio):

  • Entre Todos Bajo / Baix Cinca, se presenta en Huesca.
  • Por un Mundo Más Justo (PUM+J), se presenta en Huesca y Zaragoza.
  • Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE), se presenta en Zaragoza.

¿A qué hora cierran los colegios electorales?

Según establece la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG): el horario estándar de votación es de 9:00 a 20:00, momento en el que se produce el cierre. Pero las personas que estén haciendo cola ante la mesa electoral antes de esa hora pueden votar aunque pasen las 20:00 mientras continúen en la fila.

Cómo saber dónde tengo que votar

Desde la Oficina del Censo Electoral se envían las tarjetas censales a todos los ciudadanos con derecho a voto mediante correo postal. En ella se indica la información necesaria para poder ejercer el voto presencial el día de las elecciones:

  • Colegio electoral de votación
  • Sección
  • Mesa electoral

En el caso de que te hayas mudado recientemente y no has recibido la tarjeta censal, puedes consultar a través de la página web del INE. Debe seguir estos pasos:

  • Acceder a la página web del INE e ir al apartado ‘Sede electrónica’.
  • Una vez dentro de la ‘Sede electrónica’, tienes que clicar en ‘Trámites’.
  • A continuación verás todos los trámites disponibles. Debes fijarte en las opciones de ‘Elecciones a las Cortes de Aragón de 8 de febrero de 2026’ y clicar en ‘Consulta de mesas y locales electorales’.
  • Una vez ahí, deberás rellenar los campos necesarios y podrás hacer la consulta para ver dónde debes ir a votar. Ten en cuenta que para hacer esta consulta se utiliza el sistema de autenticación Cl@ve.
