A qué hora cierran los colegios electorales en Aragón

Aragón celebra este domingo elecciones autonómicas, y todas las aragonesas y aragoneses mayores de edad podrán ejercer su voto y elegir entre 14 candidaturas, once de ellas presentes en todo el territorio aragonés:
- Partido Popular (PP)
- Partido Socialista Obrero Español (PSOE)
- Vox
- Podemos-Alianza Verde
- IU-Sumar
- Partido Aragonés (PAR)
- Chunta Aragonesista (CHA)
- Coalición Aragonesa
- Escaños en blanco
- PACMA (Partido Animalista Contra el Maltrato Animal)
- Se Acabó la Fiesta (SALF)
Partidos que se presentan en alguna circunscripción (solo en parte del territorio):
- Entre Todos Bajo / Baix Cinca, se presenta en Huesca.
- Por un Mundo Más Justo (PUM+J), se presenta en Huesca y Zaragoza.
- Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE), se presenta en Zaragoza.
¿A qué hora cierran los colegios electorales?
Según establece la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG): el horario estándar de votación es de 9:00 a 20:00, momento en el que se produce el cierre. Pero las personas que estén haciendo cola ante la mesa electoral antes de esa hora pueden votar aunque pasen las 20:00 mientras continúen en la fila.
Cómo saber dónde tengo que votar
Desde la Oficina del Censo Electoral se envían las tarjetas censales a todos los ciudadanos con derecho a voto mediante correo postal. En ella se indica la información necesaria para poder ejercer el voto presencial el día de las elecciones:
- Colegio electoral de votación
- Sección
- Mesa electoral
En el caso de que te hayas mudado recientemente y no has recibido la tarjeta censal, puedes consultar a través de la página web del INE. Debe seguir estos pasos:
- Acceder a la página web del INE e ir al apartado ‘Sede electrónica’.
- Una vez dentro de la ‘Sede electrónica’, tienes que clicar en ‘Trámites’.
- A continuación verás todos los trámites disponibles. Debes fijarte en las opciones de ‘Elecciones a las Cortes de Aragón de 8 de febrero de 2026’ y clicar en ‘Consulta de mesas y locales electorales’.
- Una vez ahí, deberás rellenar los campos necesarios y podrás hacer la consulta para ver dónde debes ir a votar. Ten en cuenta que para hacer esta consulta se utiliza el sistema de autenticación Cl@ve.