Chunta Aragonesista y Vox, los grandes triunfadores de las elecciones de Aragón: así son sus dos programas electorales opuestos

Los de Jorge Pueyo y los de Alejandro Nolasco han sido las únicas formaciones que han subido en estos comicios, con respecto a los de 2023.

Con más del 95% escrutado en las elecciones de Aragón, los dos únicos partidos que tiñen de verde su porcentaje de subida son Vox y la Chunta Aragonesista. La formación de Alejandro Nolasco es la tercera más votada con 14 escaños, siete más que los que consiguió en 2023.

Por su parte, el grupo de Jorge Pueyo sería el cuarto más votado con seis escaños, tres más que en 2023. El resto, por cierto (PP, PSOE, IU-Sumar, Aragón Existe), no consigue mejorar sus datos de los anteriores comicios autonómicos."Somos el único partido que ha resistido a la extrema derecha", ha dicho un Pueyo eufórico, tras conocer los resultados.

ESCRUTINIO: 96,62%

Actualizado a las: 22:18

      • Aragón

      Resultado de las elecciones en

      Zaragoza Huesca Teruel Calatayud Utebo Monzón Barbastro Ejea de los Caballeros Alcañiz Fraga
      DATOS
      PACTOS
      Partido % Votos
      PP 34,21 219.396
      PSOE 24,37 156.269
      VOX 17,87 114.593
      CHA 9,72 62.369
      EXISTE 3,56 22.871
      IU- MOVIMIENTO SUMAR 2,93 18.849
      SALF 2,73 17.527
      PAR 1,25 8.017
      PODEMOS -AV 0,94 6.079
      ESCAÑOS EN BLANCO 0,63 4.051
      PACMA 0,4 2.571
      MUNDO+JUSTO 0,07 497
      PCTE 0,07 478
      COALICIÓN ARAGONESA 0,06 435
      ETXSBC 0,03 225

      Tabla que contiene el resumen del escrutinio
      Resumen del escrutinio:

      Participación: 67,53%

      -1.4 %
      Votos contabilizados: 647.273 96,62%
      Abstenciones: 311.136 32,46%
      Votos en blanco: 6.993 1,09%
      Votos nulos: 6.053 0,93%

      Dos modelos políticos opuestos para Aragón

      Los programas electorales de Vox y Chunta Aragonesista dibujan dos proyectos antagónicos de comunidad autónoma, tanto en el papel del sector público como en el modelo social, económico y territorial.

      Dos visiones contrapuestas del Estado y los servicios públicos

      Mientras Vox apuesta por un modelo liberal, con una reducción drástica de impuestos, eliminación de organismos públicos y recentralización de competencias -especialmente en sanidad-, CHA defiende un reforzamiento claro del sector público, aumentando la inversión en sanidad, educación y servicios sociales, y reduciendo progresivamente la externalización y los conciertos privados.

      En sanidad y educación, la diferencia es estructural:

      • Vox prioriza la eficiencia, auditorías, incentivos profesionales y la eliminación de lo que considera "ideología" en aulas y hospitales.
      • CHA sitúa la igualdad de acceso y la equidad territorial en el centro, con más financiación pública, reducción de listas de espera y refuerzo específico del medio rural.

      Vivienda: mercado frente a derecho

      La vivienda es uno de los ámbitos donde el contraste es más evidente.

      • Vox plantea una liberalización del suelo, incentivos fiscales y colaboración público-privada para aumentar la oferta, junto a una política de tolerancia cero con la okupación.
      • CHA aborda la vivienda como un derecho, proponiendo una ley aragonesa específica, ampliación del parque público, control de la vivienda turística y medidas concretas para jóvenes y zonas despobladas.

      Campo y territorio: identidad compartida, recetas distintas

      Ambos partidos sitúan el medio rural y el equilibrio territorial como ejes clave, pero con enfoques distintos:

      • Vox defiende al sector primario desde una óptica productivista, con rechazo a las políticas medioambientales europeas, defensa de la caza y oposición a los acuerdos comerciales que perjudiquen al campo aragonés.
      • CHA apuesta por un desarrollo sostenible del territorio, reforzando servicios públicos, vivienda y empleo como herramientas contra la despoblación, y vinculando el mundo rural a la cohesión social.

      Derechos, igualdad e inmigración

      En materia social y de derechos, la distancia entre ambos programas es máxima:

      • Vox propone derogar políticas de igualdad de género, sustituirlas por una ley de violencia doméstica, eliminar organismos específicos y endurecer las políticas migratorias, con restricciones a la acogida y al empadronamiento de inmigrantes ilegales.
      • CHA defiende políticas feministas transversales, planes específicos para mujeres rurales, atención a la diversidad funcional y migratoria, y la creación de una Dirección General LGTBI+ con capacidad ejecutiva.

      Economía y modelo de Aragón

      • Vox plantea una bajada radical de impuestos, eliminación de tributos autonómicos y reducción de la burocracia, con el foco puesto en pymes y autónomos.
      • CHA apuesta por un modelo fiscal propio, más autogobierno, reforma del Estatuto y una mayor capacidad de decisión política desde Aragón, reforzando además la cultura y la identidad aragonesa.
