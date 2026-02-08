Chunta Aragonesista y Vox, los grandes triunfadores de las elecciones de Aragón: así son sus dos programas electorales opuestos

Con más del 95% escrutado en las elecciones de Aragón, los dos únicos partidos que tiñen de verde su porcentaje de subida son Vox y la Chunta Aragonesista. La formación de Alejandro Nolasco es la tercera más votada con 14 escaños, siete más que los que consiguió en 2023.

Por su parte, el grupo de Jorge Pueyo sería el cuarto más votado con seis escaños, tres más que en 2023. El resto, por cierto (PP, PSOE, IU-Sumar, Aragón Existe), no consigue mejorar sus datos de los anteriores comicios autonómicos."Somos el único partido que ha resistido a la extrema derecha", ha dicho un Pueyo eufórico, tras conocer los resultados.

Elecciones a las Cortes de Aragón - 8F Elecciones a las Cortes de Aragón - 8F ESCRUTINIO: 96,62% Actualizado a las: 22:18 Aragón DATOS PACTOS Partido % Votos PP 34,21 219.396 PSOE 24,37 156.269 VOX 17,87 114.593 CHA 9,72 62.369 EXISTE 3,56 22.871 IU- MOVIMIENTO SUMAR 2,93 18.849 SALF 2,73 17.527 PAR 1,25 8.017 PODEMOS -AV 0,94 6.079 ESCAÑOS EN BLANCO 0,63 4.051 PACMA 0,4 2.571 MUNDO+JUSTO 0,07 497 PCTE 0,07 478 COALICIÓN ARAGONESA 0,06 435 ETXSBC 0,03 225 Resumen del escrutinio: Participación: 67,53% -1.4 % Votos contabilizados: 647.273 96,62% Abstenciones: 311.136 32,46% Votos en blanco: 6.993 1,09% Votos nulos: 6.053 0,93%

Dos modelos políticos opuestos para Aragón

Los programas electorales de Vox y Chunta Aragonesista dibujan dos proyectos antagónicos de comunidad autónoma, tanto en el papel del sector público como en el modelo social, económico y territorial.

Dos visiones contrapuestas del Estado y los servicios públicos

Mientras Vox apuesta por un modelo liberal, con una reducción drástica de impuestos, eliminación de organismos públicos y recentralización de competencias -especialmente en sanidad-, CHA defiende un reforzamiento claro del sector público, aumentando la inversión en sanidad, educación y servicios sociales, y reduciendo progresivamente la externalización y los conciertos privados.

En sanidad y educación, la diferencia es estructural:

Vox prioriza la eficiencia, auditorías, incentivos profesionales y la eliminación de lo que considera "ideología" en aulas y hospitales.

CHA sitúa la igualdad de acceso y la equidad territorial en el centro, con más financiación pública, reducción de listas de espera y refuerzo específico del medio rural.

Vivienda: mercado frente a derecho

La vivienda es uno de los ámbitos donde el contraste es más evidente.

Vox plantea una liberalización del suelo, incentivos fiscales y colaboración público-privada para aumentar la oferta, junto a una política de tolerancia cero con la okupación.

CHA aborda la vivienda como un derecho, proponiendo una ley aragonesa específica, ampliación del parque público, control de la vivienda turística y medidas concretas para jóvenes y zonas despobladas.

Campo y territorio: identidad compartida, recetas distintas

Ambos partidos sitúan el medio rural y el equilibrio territorial como ejes clave, pero con enfoques distintos:

Vox defiende al sector primario desde una óptica productivista, con rechazo a las políticas medioambientales europeas, defensa de la caza y oposición a los acuerdos comerciales que perjudiquen al campo aragonés.

CHA apuesta por un desarrollo sostenible del territorio, reforzando servicios públicos, vivienda y empleo como herramientas contra la despoblación, y vinculando el mundo rural a la cohesión social.

Derechos, igualdad e inmigración

En materia social y de derechos, la distancia entre ambos programas es máxima:

Vox propone derogar políticas de igualdad de género, sustituirlas por una ley de violencia doméstica, eliminar organismos específicos y endurecer las políticas migratorias, con restricciones a la acogida y al empadronamiento de inmigrantes ilegales.

CHA defiende políticas feministas transversales, planes específicos para mujeres rurales, atención a la diversidad funcional y migratoria, y la creación de una Dirección General LGTBI+ con capacidad ejecutiva.

Economía y modelo de Aragón