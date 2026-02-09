Azcón celebra la victoria "clara, nítida e inequívoca": "Solo el PP puede gobernar"

El presidente de Aragón y candidato del PP a la reelección, Jorge Azcón, ha celebrado este domingo la victoria "clara, nítida, inequívoca" de los populares en las urnas y el mensaje que dejan: "Solo el PP puede gobernar".

"Sólo el PP puede decir que ha ganado las elecciones", ha destacado Azcón en su comparecencia, en la que ha afirmado que el próximo gobierno de PP se encargará de que la otra "gran verdad" de la noche continúe: "Hoy, desde Aragón, decimos alto y claro tic, tac, tic, tac: el sanchismo se acaba", ha puntualizado.

Dos escaños menos que en 2023

El líder popular convocó las elecciones con la aspiración de tener un gobierno fuerte y no tener que depender de Vox para su investidura. Sin embargo, ha terminado los comicios con dos escaños menos de los que tenía (26, por los 28 de 2023), aunque ha insistido en que solo el PP puede formar gobierno y ningún otro partido puede presentar candidato a presidir la comunidad.

Azcón ha cargado contra el PSOE, que se queda en la oposición con "el peor resultado en su historia". "Los aragoneses, a los que nos gusta hablar claro, no íbamos a permitir que la portavoz de las mentiras tuviera un buen resultado", ha declarado.

En su intervención, sin hacer mención al resultado de Vox, que ha duplicado sus escaños, ha subrayado que un gobierno del PP será para todos los aragoneses y hará en los próximos años lo que planteó en campaña: "Hacer que Aragón sea imparable".

No íbamos a agarrarnos al sillón como fuera

Y desde mañana mismo, ha dicho, el PP se pondrá a trabajar y a hablar con todas las fuerzas políticas para "ahormar una nueva una nueva mayoría", porque Aragón necesita un presupuesto. Cabe destacar que el líder popular adelantó las elecciones por no poder sacar adelante los presupuestos y ahora depende incluso más de Vox.

La convocatoria de elecciones, ha recordado, responde a su carencia, a que la democracia "tiene reglas" y a que los populares no están dispuestos a "agarrarse al sillón como fuera", ha dicho en una clara referencia a Sánchez. "Esta noche lo celebramos, y mañana a trabajar", ha concluido.