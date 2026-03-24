María Jesús Montero se define a sí misma como "la mujer con más poder de la democracia"

Las primeras horas tras el anuncio de la convocatoria de elecciones en Andalucía han dejado ya varios detalles que seguro que serán recordados durante la campaña que comenzará en las próximas semanas y que tienen como protagonista a María Jesús Montero.

La candidata del PSOE ha hecho este lunes su primera aparición pública tras conocerse la fecha de unos comicios que le obligarán a dejar sus cargos en el Gobierno, algo que se espera que se produzca en los próximos días, y ha puesto en valor de una forma muy particular el paso que ha decidido dar.

Montero se ha definido como "la mujer con más poder del conjunto de la democracia" y ha destacado que "es bastante inusual" ver a una persona con "grandes responsabilidades en el Gobierno" dar una paso al lado "dejando sus cargos institucionales y apostando por Andalucía".

"Me permiten que ponga en valor lo que me parece que tiene más valor (…) Que una persona con ese recorrido, con ese número de funciones que tiene asignadas, decida venir a Andalucía a disputar unas elecciones autonómicas para rescatar a los ciudadanos andaluces del desgaste y el deterioro de los servicios públicos (…) Eso no se ve habitualmente", ha explicado.

La candidata del PSOE ha asegurado que este hecho "da el testimonio de qué entendemos por poder los socialistas, que no es otra cosa que ponernos al servicio en aquellos lugares en los que se nos necesita".

La comparación de Azcón

Horas antes de estas declaraciones, el presidente en funciones del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, también se ha convertido en protagonista tras hacer unas declaraciones en las que comparaba físicamente a Pilar Alegría y a María Jesús Montero diciendo que la primera es "más atractiva" que la segunda.

Las críticas no se han hecho esperar e incluso las dos mujeres citadas han señalado en redes sociales las palabras de Azcón como "insultos machistas y ataques personales".

Poco después, Azcón ha reconocido que sus palabras han sido un error y ha pedido disculpas.