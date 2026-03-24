Juan Soto Ivars, sobre María Jesús Montero: "Su principal valor es la sobreactuación"

Juan Soto Ivars se ha refererido a la candidatura de cara a las elecciones andaluzas de María Jesús Montero, durante su intervención en el programa Por Fin, y ha extraído una conclusión: "Nos vamos a divertir".

Soto Ivars ha asegurado que la entrada de Montero en la política andaluza "va a ser un espectáculo" y ha ironizado con el tono de la campaña que podría protagonizar: "Si esto va a ser así, va a ser Los Morancos, va a ser maravilloso".

El colaborador ha centrado buena parte de sus críticas en el estilo de la dirigente socialista, de la que ha afirmado que "su principal valor de campaña es la sobreactuación". En esa línea, ha ido más allá al señalar que "parece una imitación cuando la oyes".

Durante su intervención, Soto Ivars también ha puesto el foco en la situación del PSOE en Andalucía, un territorio históricamente clave para los socialistas. Según ha indicado, las encuestas sitúan al partido "en torno a un 20 o 25% del voto", frente a un PP que, asegura, se encaminaría hacia una mayoría amplia.

El tertuliano ha contrastado además la figura de Montero con la del actual presidente andaluz, Juanma Moreno, al que ha definido como "lo contrario a la sobreactuación", destacando su perfil "templado" frente al de la ministra.

En otro momento de su análisis, Soto Ivars ha criticado la gestión de Montero al frente de Hacienda, subrayando que "no ha sido capaz de presentar presupuestos", y ha añadido que su papel como responsable de la política fiscal, junto a las concesiones a Cataluña, pueden generar rechazo entre el electorado andaluz.

El colaborador cree que hay un asunto que le va a pasar especial factura a Monterto: "Figura más antipática no podría haber elegido Sánchez. Es la figura que te que te ha que ha dado los privilegios fiscales a Cataluña", ha argumentado.