María Jesús Montero saca pecho por los Presupuestos: "He dejado la tarea realizada. Los presentará quién me sustituya"

María Jesús Montero ha defendido su gestión al frente del Ministerio, en el que ya ha finalizado su tarea antes de centrarse en la carrera por la presidencia de Andalucía, y ha asegurado que deja prácticamente listos los Presupuestos Generales del Estado y será su sucesor quién los ejecute.

Durante una rueda de prensa en la que ha confirmado lo que ya se sabía, su salto a la política autonómica, y ha afirmado que "he terminado mi tarea en el Gobierno de España y dejado la tarea realizada", subrayando que las cuentas públicas están "preparadas para poder empezarlo" y que será su relevo quien se encargue de presentarlas.

"Será la persona que me sustituya quien presentará los Presupuestos Generales del Estado", ha insistido la dirigente socialista, que ha querido poner en valor el trabajo realizado en los últimos meses desde el Ministerio de Hacienda.

En ese sentido, ha destacado también la aprobación inminente del decreto de medidas económicas que se votará esta semana en el Congreso y que, según ha explicado, se ha elaborado "en tiempo récord" a partir de experiencias previas. Montero ha confiado en que esta iniciativa reciba "el apoyo mayoritario de todos los grupos parlamentarios".

Respecto a los Presupuestos, la ministra ha señalado que el contenido de las cuentas responde a las principales preocupaciones de la ciudadanía, con especial atención a ámbitos como la vivienda, la formación profesional o las infraestructuras. No obstante, ha recordado que su aprobación dependerá del acuerdo con los distintos grupos políticos, un aspecto que ha calificado como "lo más importante".

Un discurso centrado en la sanidad

El anuncio de Montero se produce en plena precampaña de las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo, tras la convocatoria realizada por el presidente de la Junta, Juanma Moreno. La también secretaria general del PSOE andaluz ha asegurado que el partido "está preparado" para afrontar estos comicios y ha reivindicado su experiencia previa como consejera de Sanidad.

De hecho, ha avanzado que, si logra la presidencia de la Junta, su primera medida será impulsar "un plan propio para salvar la sanidad pública andaluza", con el objetivo de recuperar "una atención de dignidad" y devolver la confianza al sistema sanitario.

Montero ha enmarcado estos comicios como una cita clave para el futuro de la comunidad: "Vamos a decidir el modelo de sociedad en el que queremos que vivan nuestros hijos", ha señalado, convencida de que el PSOE puede liderar "el cambio" en Andalucía.