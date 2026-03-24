Las palabras de Azcón sobre Pilar Alegría y María Jesús Montero: "Es físicamente más atractiva"

La actualidad política gira en las últimas horas en torno a la convocatoria de elecciones en Andalucía que Juanma Moreno anunció este lunes para el próximo 17 de mayo.

Esta cita electoral precipitará, además, la salida de la vicepresidenta María Jesús Montero del Gobierno para ser la candidata del PSOE, y sobre este asunto han sido varias las voces políticas que se han pronunciado desde el anuncio.

Una de ellas ha sido la de Jorge Azcón, presidente en funciones del Gobierno de Aragón, que vivió una situación similar en las últimas elecciones autonómicas en su región, donde otra ministra del Gobierno, Pilar Alegría, abandonó el Ejecutivo para ser la candidata socialista en esos comicios.

"Creo que Pilar Alegría, cuidado con estas cosas que se dicen ahora, físicamente es, cómo decirlo, más atractiva que María Jesús Montero. Creo que a María Jesús Montero se le va a poner mucha peor cara que a Pilar Alegría", ha dicho Azcón este martes augurando un mal resultado para los socialistas en Andalucía.

Críticas a Azcón

La polémica ha tardado muy poco en estallar y las reacciones han llegado rápidamente en forma de mensajes en redes sociales en la que varias mujeres del PSOE han criticado al líder popular en la región, entre ellas las dos mencionadas.

Pilar Alegría, su principal rival política en Aragón, se ha limitado a compartir el vídeo de las declaraciones acompañándolo de un irónico mensaje: "Jorge Torrente... El que quiere ser presidente".

También María Jesús Montero ha reaccionado con otro mensaje en redes sociales en el que acusa al PP de empezar "con sus insultos machistas y ataques personales" y pide a Juanma Moreno que le desautorice.

Otra de las mujeres que se ha pronunciado ha sido la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, que ha señalado que "cuando se acaban los argumentos, empieza la descalificación personal" y ha acusado a Azcón de sacar "el machista que lleva dentro".

Las disculpas de Azcón

Ante estas críticas, Azcón se ha vuelto a pronunciar a través de sus redes sociales publicando un mensaje en el que dice reconocer su error y pedir disculpas, pero en el que también critica a Montero.

"Recientemente la ministra Montero aludió a la apariencia física de Miguel Tellado señalándolo por su calvicie. Yo hoy he cometido el error de hablar de su apariencia física sin darme cuenta de que puede resultar ofensivo. Ella, con el habitual doble rasero del PSOE, no lo hizo con Tellado, pero yo sí reconozco mi error y pido disculpas", dice Azcón en su mensaje.