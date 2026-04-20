Encuestas elecciones Andalucía: Moreno lograría la mayoría absoluta mientras Montero se quedaría por debajo de los 30 escaños

Los andaluces cuentan los días para elegir a sus representantes en el Parlamento de Andalucía, elecciones que se celebrarán el próximo 17 de mayo. La precampaña ya está en marcha y los partidos intensifican su actividad en un contexto marcado por la incertidumbre sobre si el actual presidente, Juanma Moreno, logrará revalidar su dominio con mayoría absoluta.

Según los últimos sondeos realizados por la consultora GAD3 para ABC, el Partido Popular parte como claro favorito a repetir como la fuerza más votada, rozando incluso la mayoría absoluta. De esta forma, el PP alcanzaría el 44,1% de los sufragios y se movería en una horquilla de entre 56 y 58 escaños en el Parlamento andaluz. La cifra coloca a los populares por encima del límite de la mayoría absoluta, establecido en 55 representantes.

Este escenario abre la puerta a que el líder popular pueda volver a gobernar en solitario, aunque los resultados siguen siendo ajustados y cualquier variación en campaña podría resultar decisiva. De hecho, algunos análisis apuntan a que la mayoría absoluta no está garantizada y dependerá de factores como la movilización del electorado o el reparto final de escaños en cada provincia.

El Partido Socialista cae y Vox se mantiene

El PSOE, liderado por María Jesús Montero, aparece en segunda posición con una caída significativa, situándose en torno al 23,5% de los votos y entre los 28 y 29 escaños. Estos datos suponen un leve retroceso respecto al mes anterior y mantienen al partido en niveles muy bajos en cuanto a resultados históricos en Andalucía se refiere.

Como pronosticaban los sondeos a comienzos de la precampaña, la candidatura de María Jesús Montero no lograría revertir la tendencia descendente de las últimas elecciones autonómicas vividas en Extremadura, Aragón y Castilla y León. De hecho, no alcanzaría las 30 actas que obtuvo su predecesor Juan Espadas en las elecciones de 2022.

Por su parte, Vox seguiría presente en la tercera plaza con alrededor del 13,3% de los votos y entre 13 y 14 escaños, reflejo de que no conseguirían aprovechar el bajón del Partido Socialista. De este pronóstico sale beneficiado el Partido Popular, ya que Vox incluso presenta cifras ligeramente más bajas que en el resultado electoral de 2022, cuando alcanzó los 14 parlamentarios actuales.

Por su parte, el espacio a la izquierda del PSOE lo lideraría Por Andalucía, acompañado de Adelante Andalucía. Ambas formaciones se mantienen en lo previsto: Por Andalucía, con Antonio Maíllo al frente, subiría hasta el 7,6% y lograría 6 escaños, mientras que Adelante Andalucía, con José Ignacio García como cabeza de lista, se mantendría en el 6,1% y en torno a 4 diputados.

A falta de un mes para la cita con las urnas, el panorama sigue abierto, pero con una tendencia clara: el PP lidera con ventaja y con posibilidades de una nueva mayoría absoluta, mientras que la oposición se mantiene fragmentada.