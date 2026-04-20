Marta García Aller analiza el impacto del acuerdo en Extremadura en las elecciones de Andalucía: "Se parece mucho a un fracaso"

Si el Museo del Fracaso siguiera extiendo, el PP podría exponer ahí su pacto en Extremadura. El Museo del Fracaso abrió hace una década en Suecia, pero a los pocos años tuvo que cerrar. Fracasó el museo del Fracaso, convirtiéndose en una buena pieza para su propia colección. La idea era buena: mostrar los inventos que muchas empresas habían lanzado al mercado sin éxito para aprender de ellos. Tenía una Coca-Cola sabor café, una lasagna Colgate y un boli Bic para mujeres, entre otras cosas que nunca fueron buena idea.

El pacto en Extremadura de María Guardiola con Vox sería buen candidato para una de aquellas vitrinas del Museo del Fracaso. Le vendría bien exponerlo ahí, sobre todo al presidente de Andalucía. Ha sido el primero en desmarcarse: "No podemos permitirnos" lo de Extremadura, sostenía Juanma Moreno este fin de semana, nada más empezar la precampaña andaluza.

Convocar elecciones anticipadas para dejar de depender de Vox, estar cuatro meses sin Gobierno y acabar dándole al partido de Abascal una vicepresidencia y dos consejerías se parece mucho a un fracaso. Si el pacto que acaba de firmar María Guardiola estuviera en una vitrina, Juanma Moreno en la visita guiada diría a los visitantes, y a sus votantes, que por ahí no es. Hasta Ayuso ha criticado el pacto extremeño.

Menuda faena para el presidente andaluz que su vecina extremeña firme un pacto con Vox justo cuando el partido de Abascal necesitaba oxígeno y Juanma Moreno acaricia la mayoría absoluta. Y como esconderlo no puede, hace bien en hablar de ello. Mostrarlo. Esa era la idea del museo del Fracaso, que las organizaciones aprendan de sus errores, que en vez de esconderlos, los exhiban para que sean motor de su aprendizaje para el futuro.

Vox vende el modelo extremeño como el modelo a seguir en Andalucía. En el PSOE esperan que el pacto de Guardiola movilice el voto de la izquierda. El PP, sin embargo, espera que le empuje a la mayoría absoluta, como ejemplo de lo que no quieren que vuelva a suceder.

¿Moraleja?

En un mes veremos el impacto

que tiene en Andalucía ese pacto