ELECCIONES ANDALUCÍA

Encuestas de las elecciones Andalucía 2026: Juanma Moreno podría rozar la mayoría absoluta y Montero llevaría al PSOE a su peor resultado

A mes y medio de las elecciones andaluzas del 17 de mayo, tres encuestas coinciden en un mismo escenario central: el PP de Juanma Moreno volvería a ganar con claridad y mantendría la mayoría absoluta o quedaría a las puertas.

Juanma Moreno convoca las elecciones en Andalucía para el próximo 17 de mayo

ondacero.es

Madrid |

Cuándo son las elecciones en Andalucía 2026
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno , durante la atención a los medios. | EUROPA PRESS

El Gobierno y el PP calientan ya para las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo, sobre las que ya empezamos a ver encuestas como la que publican este lunes el diario 'La Razón', 'El Español' y 'ABC'.

Estas tres encuestas apuntan que Juanma Moreno podría repetir la mayoría absoluta que obtuvo en 2022, cuando consiguió 58 escaños. La mayoría absoluta en el Parlamento andaluz está en 55 escaños.

El sondeo de NC Report para 'La Razón' le da al actual presidente de la Junta 57 escaños. SocioMétrica, para 'El Español', le otorga 56; y quien le deja más en duda es el sondeo de GAD3 para 'ABC', que le estima entre 54 y 57.

En Ferraz no pierden la esperanza

PSOE y Vox luchan por obtener como mucho resultados similares a los de hace cuatro años, pero en Ferraz no pierden la esperanza y preparan un gran desembarco de ministros en campaña para arropar a María Jesús Montero.

El PSOE, con María Jesús Montero como candidata, profundiza su retroceso en los tres estudios. NC Report lo sitúa en 28 diputados —peor aún que los 30 de Juan Espadas en 2022—; GAD3 lo mueve entre 29 y 30; y SocioMétrica confirma que sería el peor resultado histórico.

Vox, estabilizado

En cuanto a las fuerzas a la derecha del PP, Vox aparece estabilizado: crece ligeramente para 'La Razón' (hasta 16 escaños), se mantiene en 14–15 según 'ABC', y ronda el 16 % del voto en 'El Español', sin capacidad para romper la mayoría de Moreno.

Y a la izquierda del PSOE, en conjunto, la izquierda alternativa no suma lo suficiente para competir con el bloque de centroderecha, que en todas las encuestas queda muy por encima de cualquier alternativa.

Podemos, que aún no ha decidido si se integra en 'Por Andalucía' se quedaría fuera del Parlamento si decide ir por separado. La coalición de Maíllo subiría de 4 a 6 y Adelante Andalucía repetiría resultado con dos escaños.

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