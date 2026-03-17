Cuándo son las elecciones en Andalucía 2026

Tras las elecciones en Castilla y León, el foco electoral se traslada a Andalucía para medir la fortaleza de Juanma Moreno respecto a Vox.

Las elecciones andaluzas son la próxima estación marcada en un calendario del PP que comenzó en diciembre para enseñar músculo, unos comicios que medirán la fortaleza de Juanma Moreno respecto a Vox en una comunidad en la que gobierna esta legislatura con mayoría absoluta.

Los comicios de Extremadura, Aragón y los celebrados este pasado domingo en Castilla y León han mostrado el mismo panorama: una victoria del PP en las tres comunidades autónomas por mayoría simple y una dependencia, en mayor o menor grado, de Vox para formar gobierno, un hecho que podría producirse también en Andalucía.

Fechas posibles para las elecciones andaluzas

La fecha de la celebración de las elecciones andaluzas se desconoce, aunque todo apunta a junio. El presidente de la Junta de Andalucía ha defendido siempre su voluntad de culminar la legislatura y de evitar el adelanto electoral. Los últimos comicios en Andalucía se celebraron el 19 de junio de 2022 y Moreno aseguró que las elecciones se celebrarán "semana arriba, semana abajo, con respecto a hace cuatro años, pero en las mismas fechas".

Ahora, las informaciones apuntan, tal y como ha reconocido Carlos Alsina en Más de uno, a que las elecciones podrían ser a finales del mes de mayo para que no coincidan con la visita del Papa a España, que está prevista del 6 al 12 de junio de 2026.

La fecha que se baraja para estos comicios es el 31 de mayo. Como mínimo, habría que esperar al 24 de mayo, ya que el Parlamento aún tiene previsto en su calendario celebrar una sesión más, prevista para dentro de una semana y media. Para que las elecciones se celebraran el 24 de mayo, (la convocatoria electoral tiene que ser 54 días antes), implica que Juanma Moreno convoque elecciones el Viernes Santo.

La Cámara autonómica debe disolverse 54 días antes de la convocatoria de elecciones. De esta forma, para cumplir con su intención de que los comicios sean en junio, el Parlamento se disolverá la tercera semana de abril y reduce las opciones de citas electorales.

Con la fecha del 31 de mayo, Moreno sortea El Rocío, que se celebra entre el 22 y el 25 de mayo, y la visita del Papa. Los domingos 14 y 21 de junio también están dentro de las quinielas. Sin embargo, para convocar elecciones el 21 de junio, Juanma Moreno tendría que disolver el Parlamento a principios de mayo, cuando en los últimos meses ha asegurado que disolvería en abril.

La ley electoral en Andalucía

Por otro lado, la Ley Electoral de Andalucía establece que no se pueden celebrar elecciones autonómicas durante los meses de julio y agosto. Lo recoge el artículo 14 de la norma, que señala que "el Decreto de Convocatoria fijará la fecha de la votación, que no podrá estar comprendida entre los días 1 de julio a 31 de agosto, y la de la sesión constitutiva del Parlamento, que tendrá lugar dentro de los veinticinco días siguiente al de la celebración de las elecciones".