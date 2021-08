Toni Kroos deja caer la posibilidad del fichaje de Mbappe por el Real Madrid

El fichaje de Leo Messi por el PSG sigue dejando reacciones el mundo del fútbol. Ahora ha sido Toni Kroos quien ha dejado caer en el podcast 'Einfach mal Luppen', que comparte con su hermano Felix Kroos, que la salida del argentino del FC Barcelona puede ser beneficiosa para el Real Madrid, con la posible llegada de Kylian Mbappé.

"Veremos cómo se soluciona todo (por el fichaje de Messi al PSG). Puede que el movimiento sea bueno para nosotros porque nuestro mayor rival ha perdido a su mejor jugador. Y puede que todavía salga algo mejor de ello como consecuencia. Quizá un jugador de París se una a nosotros... No lo sé", dijo Kroos.

"Es el jugador más interesante del mercado"

El centrocampista alemán ya habló anteriormente del delantero francés en una entrevista para The Bild, del que dijo que era el jugador más interesante para fichar. "¿Mbappé? Es el jugador más interesante del mercado y no es precisamente barato. Prefiero hablar de traspasos que ya se han completado, pero, como el Real Madrid siempre quiere a los mejores, no me sorprendería".

Con la incorporación del de Rosario, parecía que el club del Parque de los Príncipes iba a mantener esta temporada el tridente de lujo con Messi, Neymar y Mbappé, ya que la salida del francés parecía que se iba a producir cuando finalizase su contrato, pero las últimas declaraciones de Kroos vuelve a dejar en el aire si se incorporará a la entidad dirigida por Florentino Pérez antes de que se cierre el mercado de verano.