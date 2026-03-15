La UEFA confirma la cancelación de la 'Finalíssima' entre España-Argentina

La Finalissima, el duelo entre los campeones de Europa y América que tendrían que haber disputado España y Argentina en Lusail (Catar) el próximo 27 de marzo, ha sido cancelada.

Según informó este domingo la UEFA, no ha sido posible llegar a un acuerdo con Argentina sobre una fecha alternativa ante la imposibilidad finalmente de disputarse en el estadio que albergó la final del Mundial 2022 por el conflicto bélico que afecta a Oriente Medio.

"Tras intensas conversaciones entre la UEFA y las autoridades organizadoras de Catar, se ha anunciado hoy que, debido a la actual situación política en la región, la 'Finalissima' entre España, ganadora de la Eurocopa 2024, y Argentina, campeona de la Copa América 2024 de la CONMEBOL, no podrá disputarse, como se esperaba, en Catar el 27 de marzo", confirmó el organismo rector del fútbol europeo.

La UEFA aseguró que exploró "otras alternativas viables", pero que todas ellas resultaron "finalmente inaceptables" para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). "La primera opción era celebrar el partido en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid en la fecha original, con un reparto al 50% de los aficionados en el estadio. Esto habría proporcionado un escenario de talla mundial, acorde con un evento tan prestigioso, pero Argentina se negó", indicó.

"La segunda era disputar la 'Finalissima' a doble partido: uno en el Santiago Bernabéu el 27 de marzo y el otro en Buenos Aires durante una ventana internacional antes de la Eurocopa y la Copa América de 2028, ofreciendo de nuevo una distribución de aficionados al 50 % para el partido en Madrid. Esta opción también fue rechazada", apuntó.