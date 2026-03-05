SELECCIÓN ESPAÑOLA

La UEFA no baraja ninguna sede alternativa para la Finalissima

Pese a la complicada situación en Oriente Medio, la UEFA asegura que no busca sede alternativa al partido que España y Argentina deben disputar el próximo 27 de marzo en Qatar. La próxima semana tomarán una decisión al respecto

EFE

Madrid |

Federación de fútbol de Qatar
Federación de fútbol de Qatar | Agencia EFE

La UEFA informó este jueves de que "no se está considerando ninguna sede alternativa" de la Finalissima entre España y Argentina prevista en Lusail (Catar) el próximo 27 de marzo ante la situación generada por el conflicto bélico en Irán y que la decisión definitiva se tomará a finales de la próxima semana.

Siguen las conversaciones

La UEFA señaló que se están manteniendo conversaciones con los organizadores cataríes, de los que valoró el "enorme esfuerzo" que están haciendo para que "el partido sea un éxito", apuntaron fuentes del máximo organismos del fútbol europeo.

"Somos conscientes de las especulaciones que rodean a la Finalissima, dada la situación en la región (...) Por el momento, no se está considerando ninguna sede alternativa", remarcaron desde la UEFA en relación con el estadio que albergará el duelo entre los campeones de Europa y América.

La intervención militar lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado sábado y la respuesta del régimen de Teherán con bombardeos contra puntos de los países vecinos, entre ellos Catar, alimentaron el debate sobre el posible cambio de sede del partido.

La Asociación de Fútbol de Catar (QFA) anunció el domingo el aplazamiento de todos los torneos y competiciones debido a la inestabilidad en la zona hasta nuevo anuncio, pero sin mencionar el partido entre España y Argentina.

La UEFA, la Conmebol y la FIFA se mantienen en contacto con las autoridades cataríes con el fin de tomar una decisión definitiva.

Además del encuentro oficial, están programados algunos amistosos en el emirato, como el Catar-Argentina el 31 de marzo o el España-Egipto un día antes.

El seleccionador español, Luis de la Fuente, afirmó el pasado lunes que lo mejor sería "buscar una nueva sede" a la vista de la inestabilidad creada en Oriente Medio.

