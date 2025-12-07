Louzán, sobre si se juega o no la Finalísima: "Se cerrará la semana que viene"

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, ha confirmado en Radioestadio que la Finalísima entre España y Argentina está cerca de resolverse. El dirigente asegura que la definición del encuentro vive sus últimos trámites y que la fecha podría quedar fijada de forma inminente. "Calculo que esta misma semana que viene vamos a dejar cerrado eso porque no hay tiempo para más", ha advertido.

Últimos detalles antes del anuncio

Durante la entrevista, Louzán ha detallado cómo avanza la negociación entre UEFA y CONMEBOL para disputar esta doble confrontación que enfrenta al campeón de la Eurocopa con el de la Copa América. Pese a los retrasos, el presidente se ha mostrado optimista al respecto: "Estoy convencido de que este tema va a ir para adelante".

Aun así, insiste en que la organización del partido implica resolver algunos aspectos aún pendientes. "Estas cosas siempre tienen flecos importantes porque estamos hablando de cuestiones de jugadores, negociaciones previas y un partido de estas características".

La planificación, detalla, recae tanto en los equipos técnicos de la RFEF como en UEFA y en la propia CONMEBOL. Louzán insiste en que el objetivo es que todo marche de forma correcta: "Queremos hacerlo bien".

El papel de Argentina y las dudas de Scaloni

Respecto al seleccionador argentino Lionel Scaloni, el periodista de Onda Cero Rafa Fernández ha recordado que se muestra reticente a disputar la Finalísima antes del Mundial. "No está muy por la labor", ha dicho Fernández, quien argumenta que la tensa relación del técnico con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, podría estar influyendo. Aun así, Louzán insiste en que la resolución es inminente y que las reuniones de la próxima semana serán decisivas.

Una cita clave en el calendario

Así las cosas, la Finalísima se ha convertido en uno de los grandes interrogantes del calendario internacional. España, actual campeona de Europa, aspira a disputar un duelo de máximo nivel ante la campeona de América antes del Mundial 2026.