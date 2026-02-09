Todo lo que se sabe sobre el estado de la esquiadora Lindsey Vonn: dos operaciones y secretismo por parte de EEUU

Lindsey Vonn, leyenda viva del esquí alpino, fue trasladada en helicóptero a un hospital de Treviso tras fracturarse la pierna izquierda apenas 13 segundos después de iniciar el descenso femenino en los Juegos de Milano‑Cortina 2026, un accidente que ha obligado a someterla a dos intervenciones quirúrgicas. La selección olímpica de Estados Unidos ha evitado ofrecer detalles clínicos concretos, limitándose a confirmar que la atleta se encuentra "estable" y que su evolución dependerá de las próximas horas y días.

La atleta llegaba a estos Juegos como uno de los símbolos más potentes de la delegación estadounidense: una deportista de 41 años que había decidido salir de un retiro casi absoluto para perseguir un último sueño olímpico. Su presencia en Cortina no solo encarnaba una apuesta deportiva, sino también una apuesta simbólica sobre la resiliencia, en un contexto en el que ya había superado años de lesiones, incluida una rodilla parcialmente sustituida por prótesis de titanio en 2024 y un ligamento cruzado roto.

Cómo llegaba Vonn a estos Juegos

Vonn regresó al equipo olímpico estadounidense en 2024, a los 40 años, tras casi seis años fuera de la élite competitiva, con el objetivo claro de disputar el descenso en Milano‑Cortina. Su preparación se había visto marcada por una nueva lesión de rodilla: una rotura completa del ligamento cruzado anterior en la izquierda, sufrida en un descenso de Copa del Mundo en Crans‑Montana una semana antes de la cita olímpica.

A pesar de la gravedad del daño, la propia Vonn anunció que no abandonaría su "sueño olímpico" y que competiría en el descenso, reevaluando después si podía afrontar el Super‑G.

En el descenso femenino de Cortina d’Ampezzo, Vonn inició la carrera con la rodilla ya mermada y apenas 13 segundos después de cruzar la salida perdió el control en un tramo técnico, cayendo con gran violencia sobre la nieve. El impacto provocó una fractura grave en la pierna izquierda, por lo que fue evacuada en helicóptero al Hospital Ca’ Foncello de Treviso, a unos 125 kilómetros de la pista, elegido por el equipo estadounidense por sus capacidades en cirugía ortopédica y neurocirugía.

Qué se sabe de su estado actual

Según el hospital y fuentes cercanas al caso, Vonn ha sido intervenida en dos ocasiones: primero para estabilizar la fractura ósea y, después, para reducir el edema y mejorar la circulación sanguínea en la zona afectada. Los comunicados oficiales describen su estado como "estable", aunque no han ofrecido un pronóstico concreto sobre su recuperación ni sobre posibles secuelas a largo plazo.

La selección olímpica de Estados Unidos, por su parte, ha mantenido un perfil muy discreto, limitándose a agradecer el trabajo del personal médico italiano y a señalar que cualquier actualización adicional dependerá de los informes médicos.

Historial de Lindsey Vonn en el esquí

Lindsey Vonn es una de las esquiadoras alpinas más laureadas de la historia: cuatro veces ganadora de la Copa del Mundo (2008‑2010 y 2012) y poseedora de 82 victorias, solo superada por Ingemar Stenmark en el palmarés histórico.

En los Juegos Olímpicos, cuenta con una medalla de oro en descenso en Vancouver 2010, además de dos bronces en supercombinada y descenso en Sochi 2014, consolidando su figura como referente del esquí femenino estadounidense. A lo largo de su carrera ha superado múltiples lesiones graves, incluidas fracturas de fémur y tibia, lo que convierte su intento de regresar a los Juegos en 2026 en una de las historias de superación más seguidas del evento.