La temperatura corporal también juega: así influyen las "asimetrías térmicas" en hombres y mujeres y su riesgo de lesión

Marina Pons ha presentado en Dinastía femenina, la nueva sección de Radioestadio, una tecnología innovadora que permite detectar antes que los propios jugadores si van a sufrir una lesión: es lo que se conoce como termografía infrarroja. En palabras de Ismael Fernández, preparador físico del cuerpo técnico de Xabi Alonso durante su etapa en el Real Madrid, es "una tecnología que permite medir la temperatura de la piel".

Aunque existe desde finales de la Segunda Guerra Mundial, su uso se ha empleado en sectores como el militar, el de la seguridad, la construcción o el veterinario. En el deporte se usa para "valorar la fisiología del atleta" y entender cómo está en cuestiones de fatiga o posibilidades de lesión y mejorar el rendimiento.

Según Marina Pons, hay estudios que demuestran que el uso continuado de esta tecnología ha permitido reducir en un 70% las lesiones. Si bien, la clave no es cuánto marca el termómetro, sino las asimetrías, es decir, cuando en un cuerpo sano la temperatura en una zona concreta en un lado y el equivalente en el contrario no coinciden.

¿La clave? Las asimetrías

"Cuando alguien está sano y sin molestias, su temperatura de ambos lados es la misma", ha explicado el fisio, aunque esto no es una ciencia exacta, por lo que se emplean manuales individuales. "Yo no me voy a fijar si lo normal en una rodilla sana es X valor, sino que los valores con respecto a ti mismo sean iguales" y si la diferencia es superior a 0,3 grados, hay que preocuparse.

El problema es que no todas las lesiones funcionan igual, por ejemplo, algunas lesiones musculares provocan que la temperatura baje y, cuando se hacen comparaciones entre sexos, los valores cambian. Hay variaciones provocadas por la masa muscular o por la menstruación.

En el caso de equipos femeninos, hay más asimetrías, aunque esto no significa que haya más lesiones. Es algo que se está investigando, porque no se sabe muy bien por qué sucede, según la periodista de Radioestadio. Una de las lesiones más habituales es la rotura del ligamento cruzado anterior, que no se puede predecir con esta tecnología, pero sí ofrece datos a posteriori.

Una diferencia de más de 200 días de recuperación entre hombres y mujeres

Los hombres tardan alrededor de 600 días en recuperar la asimetría térmica, mientras que las mujeres solo 265 días. ¿Por qué? No se sabe, según Marina, por qué ocurre ni si esto implica una mejor recuperación a nivel funcional.

Aun así, Ismael ha querido dejar claro que la termografía no previene lesiones, ya que eso depende del propio jugador, pero sí ofrece "datos objetivos y va a permitir al médico, al entrenador y al jugador tener más constancia de la importancia de las decisiones que toman". Por ejemplo, si dos jugadores que van a ser titulares para un partido, pero el médico avisa de que tienen asimetrías, el entrenador tiene que ser consciente de los riesgos.