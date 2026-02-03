Marc Márquez lidera la primera jornada de test

El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) acabó liderando la primera jornada de entrenamientos de los Test de Sepang (Malasia) de MotoGP, en la que su hermano Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP26) fue el más rápido en la sesión matinal y cuarto en el cómputo global.

Perfectamente recuperado

El vigente campeón del mundo rodó en un tiempo de 1:57.018, todavía a unas siete décimas de segundo del récord absoluto del circuito malasio que ostenta su compañero de equipo, el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP26) con un tiempo de 1:56.337 desde 2024.

El mayor de los hermanos Márquez se lo tomó con mucha calma en la sesión inicial, después de no subirse a una moto de MotoGP desde octubre del pasado año, cuando sufrió un accidente al verse involucrado en una caída junto al italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP), quien ya confirmó su continuidad con el equipo oficial de Noale durante las dos próximas temporadas.

La primera jornada de test en Malasia resultó intensa y muy fructífera para todos los pilotos y aunque el campeón del mundo de 2021, el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZF M 1 V4) sufrió una caída en la primera sesión de pruebas, en la curva cinco, pudo disputar la segunda para marcar el octavo mejor tiempo (1:57.869), a poco más de ocho décimas de segundo de Marc Márquez.

El italiano Fabio di Giannantonio, que a priori disputará el mundial de 2026 con la versión 'antigua' de la Ducati Desmosedici, concluyó el día en la segunda posición (1:57.274), a 256 milésimas de segundo de Marc Márquez, con el español Maverick Viñales (KTM RC 16) en la tercera plaza.

El cuarto mejor tiempo fue para el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP), seguido a milésimas de segundo por los pilotos oficiales de Honda, el italiano Luca Marini y el español Joan Mir, que parece haber dado un paso adelante importante en la evolución de su prototipo RC 213 V.

Y eso que Marini tuvo que afrontar algunos problemas al final de la primera sesión con la suspensión trasera de su moto o dispositivo de salidas, que se quedó 'enganchado' en su posición más baja.

Como todos los pilotos oficiales, las marcas involucradas dedicaron la jornada a probar todas las innovaciones y dispositivos preparados por los ingenieros de las distintas fábricas, con mención especial a Ducati, que en la sesión de tarde dispuso nuevos elementos en los prototipos de Marc Márquez y Francesco Bagnaia, que les llevaron a acabar primero y séptimo al final del día.

Sorprendió el rendimiento inicial de uno de los 'rookie' (debutante) de la temporada, el brasileño Diogo Moreira (Honda RC 213 V), quien en la sesión matinal y por algunos minutos llegó a liderar la clasificación al rodar en 1:58.829, si bien al final de la jornada acabó decimonoveno.

En cualquier caso Moreira fue el mejor de los debutantes, pues el turco Toprak Razgatlioglu (Yamaha YZR M 1 V4) acabó en la vigésimo primera posición, sólo por delante, precisamente, de los dos piloto probadores del fabricante de Iwata, el español Augusto Fernández y el italiano Andrea Dovizioso.