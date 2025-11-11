Marc Márquez: "Este ha sido el año más bonito de mi carrera deportiva"

Marc Márquez lograba esta temporada volver a lo más alto del Campeonato del Mundo, pudiendo finalmente respirar tranquilo y con la serenidad que solo otorga haber completado con éxito un viaje de gran esfuerzo, sacrificio y superación. Su historia trasciende lo deportivo y simboliza valores universales de resiliencia, cercanía y espíritu que el embajador de Estrella Galicia 0,0, compañera de viaje del piloto en cada reto que ha debido afrontar a lo largo de los últimos 15 años. Sin embargo, tenía que lidiar con un nuevo contratiempo sólo una semana después de ganar el título debido a una caída en la primera vuelta del GP de Indonesia.

La evolución de su lesión en el hombro derecho y una nueva intervención quirúrgica han obligado finalmente al piloto de Cervera a no volver a competir esta temporada con el fin de priorizar una completa recuperación. Todo esto también le ha obligado a renunciar a despedirse de la afición compitiendo en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana. Estrella Galicia 0,0 Motorsport ha tenido la oportunidad de entrevistar a Marc en exclusiva justo antes del último Gran Premio de la temporada, que se celebra este fin de semana en el Circuit Ricardo Tormo.

P. Marc, tras asegurar el título mundial, sufrías un nuevo contratiempo con la lesión en tu hombro derecho. Antes de nada, ¿cómo te encuentras? y, con la debida prudencia, ¿qué plazos de recuperación manejas en este momento?

R. "Me encuentro muy bien, feliz porque, es cierto que nos estamos recuperando de una lesión, pero eso no puede empañar lo que hemos conseguido. La recuperación está yendo por buen camino, justo ayer tuve revisión con los doctores, ya voy sin cabestrillo y empiezo a mover el brazo, lo que significa que el hueso se está consolidando, los ligamentos también, que es lo más importante y ahora es cuestión de tiempo y de respetar el cuerpo. Mentalmente, estoy ya con ganas de subirme a la moto, pero respetando el tiempo que necesita esta lesión".

P. Al acabar el Gran Premio de Japón, pronunciaste unas palabras breves, pero cargadas de sentido: "Ahora me siento en paz". ¿Qué te impedía alcanzar esa paz?

R. "La primera frase que me salió en Japón fue: 'Me siento en paz conmigo mismo', porque lo que he conseguido me ha hecho luchar durante todos estos años, porque una lesión llega cuando uno menos se lo espera, a veces por culpa tuya, a veces no. Es cierto que en el tratamiento de aquella lesión cometimos algunos errores, como volver antes de tiempo. Eso encadenó una serie de nuevas lesiones, operaciones que, sin esa decisión, se hubieran evitado. Te pueden recomendar muchas cosas, pero al final la última decisión es tuya. Eso fue lo que me ha hecho luchar durante todo este tiempo para volver, no para demostrar nada a nadie, sino simplemente para quedar en paz conmigo mismo. Había tomado una mala decisión que me ha hecho sufrir más de la cuenta, que me ha hecho madurar mucho, pero he podido vencer esa decisión con un título, que es lo que más he buscado".

P. Mirando atrás, ¿qué has aprendido de la decisión de volver tan pronto en 2020 y de estos cinco años de lucha por recuperar tu mejor versión?

R. "Durante estos cinco años, quizá he conseguido poco en lo que es profesionalmente, pero mucho en el lado humano. No creo que haya perdido cuatro años de mi carrera deportiva, sino que he ganado cuatro años de mi vida personal en los que he madurado mucho y aprendido muchas cosas, que incluso me ha cambiado un poco el carácter y el punto de vista de las cosas, del riesgo, de cuándo arriesgar o cuándo no, y eso es lo que creo que ha marcado la diferencia en este 2025. También saber gestionar las situaciones y saber respirar cuando ha tocado".

P. Después de haber finalizado campeón y subcampeón este año, seguro que has disfrutado con la temporada que ha hecho tu hermano Álex. ¿Cómo ha sido vivir tan cerca su eclosión como ganador de Grandes Premios de MotoGP en esta temporada tan especial?

R. "La verdad es que este 2025 ha sido un año histórico, no solo por lo que hemos conseguido, sino por la forma en que se ha hecho. Acabar en MotoGP dos hermanos primero y segundo no había pasado nunca y me atrevería a decir al 90 por ciento que no lo volverá a conseguir nadie. Hemos sido dos hermanos que se llevan tres años de diferencia que han llegado al máximo nivel del motociclismo. Este ha sido el año más bonito de mi carrera deportiva. He tenido muchos años muy buenos, pero cuando compartes emociones con tu hermano, es algo que no se puede explicar. Álex ha compartido todo mi sufrimiento durante estos cuatro años. Lo he dicho muchas veces; Indirectamente, pero muy directamente, es quien más me ha ayudado. Me ha hecho no desconectar nunca del motociclismo, ya que él seguía en las carreras. Si no hay alguien que siga cercano, es muy fácil desconectar porque quieres evitar ese sufrimiento de estar lesionado y no poder competir, pero tener a mi hermano me ayudó a tomar algunas decisiones. Con sus consejos he llegado a ser campeón otra vez. Si no me los hubiera dado, el campeón habría sido él. Nos alegramos mutuamente por lo conseguido, ha sido el mejor año de nuestra trayectoria deportiva y también uno de los mejores de nuestra vida".

P. ¿Te esperabas ese salto de nivel de Álex [Márquez]?

R. "Si me lo hubieras preguntado el año pasado en el mes de agosto o septiembre, te diría que no. Sin embargo, cuando le vi en el test de Barcelona y vi cómo se pilotaba la GP24, las características que tenía y que en febrero reconfirmó cómo iba en dos circuitos diferentes, esperaba un Álex competitivo. ¿Tanto, tanto? Pues no, ha sido de los pocos pilotos que ha podido luchar e incluso ganarme en carreras con la misma moto y yo sacando el cien por cien, como el Silverstone, en Cataluña… Ha sido el único que me ha desbancado en algún momento del liderato del campeonato en algunas carreras, pero bueno, siempre queda en familia y eso es lo bonito".

P. Álex [Márquez] llegó a comentar en una reciente entrevista que eres muy difícil de batir, pero no imbatible…

R. "No soy imbatible, soy humano y él lo sabe. Álex me conoce más que nadie, ha demostrado por qué es campeón de Moto3, campeón de Moto2 y ahora subcampeón de MotoGP. Necesita su tiempo, pero cuando lo tiene todo en su sitio… es un trabajador nato, por mucho talento que tengas, si no trabajas, nada. Y al revés, tampoco. Cuando Álex se encuentra a gusto, es capaz de todo. El año que viene, con una Ducati 2026, nos pondrá las cosas muy difíciles".

Marc Márquez, piloto español | Estrella Galicia 0,0.

P. Álex Crivillé destacaba recientemente "la gran lección de superación que nos has dado a todos". ¿Qué significan para ti esas palabras de todo un pionero del motociclismo español y cómo te inspira ese sentir general para seguir adelante?

R. "Que el público opine sobre mi recuperación después de años de sufrimiento y volver a ganar, evidentemente me siento orgulloso, pero prefiero no opinar sobre ello. Siempre me ha inspirado mucho Rafa Nadal. Recuerdo cuando él estaba lesionado en 2021 y volvió a ganar, eso me inspira, y espero que con este año 2025 pueda inspirar a mucha gente, sea en el deporte o no. Cuando intentas algo, que no lo consigas no significa un fracaso. El fracaso es no intentarlo; tienes que intentarlo. Las cosas pueden ir de una manera u otra, pero después de 'prueba-error', las cosas salen bien".

P. ¿Has llegado a sentir esa energía positiva de tus seguidores?

R. "Sí, siento la energía de la gente, he recibido muchos mensajes de agradecimiento porque en todos esos años de lucha he 'ayudado' sin saberlo a otras personas y eso te hace sentir orgulloso. Es algo que va más allá del deporte".

P. Ni un título ni una cerveza excelente se construyen solos. Has superado una grave lesión, cambiado de moto y ganado el campeonato con otro equipo, ¿qué papel ha jugado en ello quienes te rodean?

R. "Para mí, en las situaciones realmente difíciles es cuando ves qué hay en tu entorno. Ves la importancia de la gente de tu entorno. Cuando uno gana, como pasó desde 2010 a 2020, fueron todo alegrías, felicidad, las cosas van rodadas. Cuando vienen los problemas, valoras realmente a la gente que tienes alrededor, y sin ellos es imposible. Cuando estás abajo, es imposible salir solo, tienen que ayudarte con una mano, con un empujón, como ha hecho todo mi entorno; ayudarme a respirar decisión en caliente, porque, cuando estás mal, lo ves todo negro, no ves la salida por ningún lado y te pasa por la cabeza tirar la toalla. Pero ellos son los que me han calmado, los que me han hecho ver las cosas de una forma diferente y me han motivado para seguir mi instinto. Y es lo que hice. Me costó mucho tomar la decisión de salir de mi zona de confort, que era el equipo Honda, el equipo de toda mi vida, con mis amigos mecánicos con los que llevaba diez años trabajando, pero era tomar esa decisión o acabar con mi carrera deportiva. Decidimos, aunque la última decisión siempre es del piloto, y ese salto a buscar la mejor moto, un equipo familiar como Gresini, me dio el impulso para acabar ganando el Mundial".

P. ¿Qué nos queda por ver aún de Marc Márquez como piloto?

R. "Es complicado saber qué va a pasar en el futuro, pero, si sigo en activo, la ambición siempre será la misma. Siempre he pensado que los 365 días del año te levantas y te vas a dormir pensando en cómo mejorar. Evidentemente, luego hay unos días que te los tomas de descanso porque también va bien mentalmente, pero el descanso es porque luego vas a rendir mejor. Si estoy en activo será para dar el cien por cien, con la misma ambición, es lo que voy a intentar. El próximo capítulo es el año que viene, 2026, y es entonces cuando vamos a intentar luchar por un nuevo título mundial".

P. Para finalizar, ahora que precisamente te encuentras en un nuevo proceso de recuperación, en lo bueno y lo malo, ¿en qué dirías que, en esencia, no has cambiado?

R. "La esencia que no ha cambiado y que no debe cambiar nunca es disfrutar de tu pasión. Es lo que me mueve. Cuando empiezas a hacer algo por obligación, es ahí donde entras en un bucle en el que no sacarás el cien por cien. A mí no me da pereza levantarme a las seis de la mañana para entrenar porque es mi pasión. Es parte de mi trabajo, pero es mi pasión. Me da pereza levantarme a las siete para coger un avión e ir de vacaciones, para eso sí, pero no para ir a entrenar. Disfrutar de tu pasión creo que es lo esencial para que no cambie tu rendimiento en la pista".