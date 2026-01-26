Red Bull lidera en Montmeló, pero el que da miedo es Mercedes

La Fórmula 1 2026 ha echado a rodar en el Circuit de Barcelona-Catalunya con una primera sesión matinal de pretemporada centrada en el trabajo de base y la fiabilidad. Porque comienza un año nuevo, pero también una nueva era de profundos cambios técnicos. Ya nada será como antes. Por eso los equipos priorizaron el rodaje y la validación de sistemas por encima del rendimiento puro.

Red Bull lideró la tabla de tiempos con Isack Hadjar, aunque los cronos, condicionados por programas muy distintos y una pista fría, tienen por ahora un valor meramente

orientativo.

El motor Mercedes: puede ser un gran año

En esta primera jornada han rodado siete equipos, entre ellos los debutantes Cadillac y Audi. Pero la gran expectación gira en torno a las unidades de potencia Mercedes, que en el paddock se señalan como posibles referencias en esta nueva era.

Los motores han cambiado de forma profunda: ahora entregan un 50 % de la potencia de manera eléctrica, los coches son más pequeños y ligeros, alcanzan mayores velocidades y prescinden del DRS, sustituido por un botón de impulso o “boost” que permite un extra puntual de potencia.

Sainz se pierde la cita. Alonso, rodará el jueves

La magnitud del cambio técnico ha provocado que no todos los equipos hayan llegado a tiempo a este arranque de pretemporada. Williams no está en Barcelona, por lo que no veremos todavía a Carlos Sainz en pista. Tampoco ha debutado el esperado Aston Martin diseñado por Adrian Newey, que rodará por primera vez a finales de semana.

Especial atención genera también Ferrari, después de una temporada irregular en la que Charles Leclerc sí logró victorias, mientras que Lewis Hamilton cerró el año sin subir al podio más alto ni una sola vez. Y en el día de hoy Red Bull marcaba el ritmo inicial; Mercedes y Alpine apostaban por el rodaje.

Red Bull, en plena forma

El mejor tiempo de Hadjar ha sido uno de los pocos momentos “visibles” de una mañana muy centrada en tandas largas y pruebas técnicas. En Red Bull todo ha ido sin sobresaltos, algo siempre relevante en un año de reglamento nuevo, aunque es pronto para asociar ese liderazgo a rendimiento real.

Más significativo ha sido el trabajo de Mercedes y Alpine, dos de los equipos que más vueltas completaron.

Kimi Antonelli y Franco Colapinto rodaron con continuidad, señal de que ambos equipos priorizaron la fiabilidad de la unidad de potencia y la recopilación de datos aerodinámicos antes que la búsqueda de prestaciones.

También destacaron Haas y Cadillac por volumen de trabajo. En especial el caso del equipo estadounidense, que afronta una temporada clave y necesitaba un inicio limpio. Valtteri Bottas completó un programa sólido en el debut oficial del proyecto Cadillac en este nuevo ciclo técnico.

El estreno de Audi: primeras dificultades y banderas rojas

No todo ha sido fluidez en pista. La sesión se ha visto interrumpida por varias banderas rojas, provocadas por detenciones de distintos monoplazas. Audi fue uno de los equipos más afectados, con Gabriel Bortoleto detenido en pista y un número de vueltas inferior al esperado, algo que apunta a problemas iniciales de fiabilidad en su nuevo paquete técnico.

También hubo paradas de Alpine y Racing Bulls, situaciones normales en el primer contacto real con coches completamente nuevos, pero que subrayan que la fiabilidad aún está lejos en buena parte de la parrilla.

La lectura global del día queda condicionada por las ausencias de equipos importantes como Ferrari, McLaren o Aston Martin, que no participaron en esta sesión matinal. Esto impide trazar cualquier jerarquía fiable y refuerza la idea de que este primer test es solo una pieza más de un puzle mucho mayor.

Barcelona, además, es un circuito muy conocido por todos, lo que lo convierte en un banco de pruebas ideal para comparar datos con temporadas anteriores, pero no necesariamente en un reflejo fiel del rendimiento que se verá en carrera.

La primera sesión matinal de test en Montmeló deja pocas certezas y muchas incógnitas. Los tiempos no son representativos del rendimiento real y responden a programas de trabajo muy distintos. Red Bull ha arrancado sin problemas aparentes, mientras que Mercedes y Alpine han priorizado el rodaje y la fiabilidad. Haas y Cadillac completaron una mañana limpia y productiva, al

contrario que Audi, que sufrió pequeños contratiempos.

En resumen y con varios equipos aún ausentes, la fotografía de la parrilla sigue siendo incompleta.