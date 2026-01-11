Del Paddock a Hollywood: "F1: La película", en seis meses, 600 millones en taquilla

Concebida como mucho más que una película de carreras, la cinta nació en la cartelera hace sesis meses con una ambición clara: llevar la Fórmula 1 más allá de los circuitos y acercarla a un público que nunca había contemplado una parrilla de salida.

Pasadas las navidades 2025, el objetivo ya no era solo conquistar la taquilla, sino convertir el cine en 2026 en la nueva puerta de entrada al apodado “Gran Circo”. Objetivo cumplido. Retorno económico garantizado. Todo muy F1.

Fotograma de F1: la Película con Brad Pitt y Joshua Pearce | Foto: Apple TV

De la pole position... a la primera fila de los cines

Desde su estreno en junio de 2025, F1: The Movie, la ambiciosa producción protagonizada por Brad Pitt y coproducida por Lewis Hamilton, ha ido mucho más allá de ser un simple espectáculo cinematográfico. Con un objetivo definido —expandir la audiencia de la Fórmula 1, ofrecer una visión cinematográfica impactante y consolidar al deporte como fenómeno global— la película ha generado una ola de atención que, en muchos aspectos, supera incluso las expectativas iniciales de sus creadores y de la propia dirigencia de la F1.

600 millones de euros en seis meses... la locura F1

Según datos oficiales, la película ha superado los 600 millones de dólares a nivel global, convirtiéndose en la producción más taquillera de la historia de Apple y en uno de los filmes deportivos más exitosos de todos los tiempos, así como en el mayor éxito comercial de la carrera de Brad Pitt, quien ya contaba con una filmografía icónica.

Fotograma de F1:la Película | Foto: Apple TV

Dirigida por Joseph Kosinski, la cinta combinó el atractivo de Hollywood con la esencia de un deporte que, hasta hace pocos años, tenía un perfil más de nicho fuera de Europa y algunos mercados clave. En su primera etapa en cines se posicionó rápidamente como un éxito internacional: en Norteamérica recaudó más de 55 millones de dólares, mientras que en 78 mercados internacionales alcanzó cerca de 88 millones durante su primer fin de semana, cifras que superaron ampliamente las previsiones iniciales.

Los objetivos, cumplidos

En términos de audiencia y visibilidad, F1 ha superado con creces las expectativas. Alcanzar más de 600 millones de dólares en taquilla es un logro notable, especialmente para un filme original no basado en una franquicia preexistente, y demuestra que el público general ha respondido con entusiasmo a la propuesta.

El director y productor Joseph Kosinski en el set de la película | Foto: Apple TV

Además, la película ha impulsado la conversación digital en torno a la Fórmula 1: durante el segundo trimestre de 2025, el deporte registró más de 20 mil millones de impresiones en redes sociales, un aumento de más del 100 % respecto a 2024, buena parte gracias a la cobertura mediática generada por la película. La dirigencia de la Fórmula 1 también ha valorado positivamente este impacto. Según declaraciones oficiales, la producción no solo entretuvo, sino que “fortaleció el vínculo entre los fanáticos y el deporte”, apuntando a que el interés generado se traduzca en nuevos espectadores a largo plazo.

Drive to Survive: el precursor

Si hay un fenómeno mediático que transformó la F1 antes de F1: The Movie, ese fue Drive to Survive, la docuserie de Netflix que desde 2019 humanizó a pilotos y equipos y acercó la competición a una audiencia global. Según Nielsen Sports, la serie duplicó el promedio de audiencia de las carreras en Estados Unidos entre 2018 y 2022, impactando especialmente en la demografía joven y femenina.

A diferencia de Drive to Survive, que ofrecía un relato documental extendido por temporadas, F1: la Película propone una historia cerrada, con fuertes dosis de espectáculo y narrativa tradicional hollywoodiense. Su objetivo: capturar tanto a los fans ya consolidados como a nuevos públicos a través de un relato más universal.

Para los más cafeteros, atención...

Algunos fans tradicionales de la Fórmula 1 han valorado la autenticidad visual y la espectacularidad de la película, aunque no han faltado críticas por las licencias dramáticas propias del cine de ficción. La producción incluyó carreras reales y rodajes en circuitos oficiales, aumentando así su atractivo entre los seguidores más exigentes

Para los nuevos aficionados, la película ha funcionado como un punto de entrada accesible al mundo de la F1, logrando algo que parecía difícil: entusiasmar a quienes desconocían el deporte sin alejar a los veteranos.

Al final, F1: la Película, no solo llena salas de cine, sino que pone en 2026 a la Fórmula 1 en la pole position de la cultura popular. Entre rugidos de motores y destellos de cámara, Hollywood logró acelerar el interés de nuevos aficionados sin perder a los de siempre, demostrando que a veces la línea de meta no está solo en el circuito, sino también en la imaginación de quienes miran desde la butaca. La carrera, esta vez, se ganó en la gran pantalla.