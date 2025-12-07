Lando Norris conquista su primer Mundial de Fórmula 1 en una carrera histórica

Lando Norris se ha convertido en el campeón de Fórmula 1 tras terminar en tercera posición en el circuito de Abu Dhabi. Verstappen ha ganado la carrera, pero para hacerse con el título necestiaba que el inglés quedara cuarto o peor. Por su parte, Piastri ha ocupado el segundo puesto del cajón del podio.

Con esta victoria, Norris ha conquistado su primer título mundial seis años después de su debut y se ha convertido en el décimo británico en conseguirlo. Durante toda la temporada ha dominado con soltura la clasificación por delante de un Verstappen que ha ganado los cuatro mundiales anteriores de manera consecutiva.

Abu Dhabi, juez y verdugo de esta histórica carrera

Hoy Abu Dhabi se ha convertido en el escenario de una final grandiosa, de esas que condensan toda la temporada en 58 vueltas:Por su parte, Verstappen partía desde la pole con la determinación fría del campeón, que sabe que solo le vale la victoria y que el británico termine cuarto o peor. Piastri, tercero en parrilla, encara la cita con la serenidad de quien necesita un golpe de fortuna, pero mantiene la convicción de que aún es posible.

El circuito de Yas Marina, exigente en la gestión del neumático y con un ritmo estratégico implacable, ha sido juez y verdugo — cualquier error en boxes, una mala salida o un safety car pueden inclinar la balanza de forma definitiva; la tensión ha sido máxima porque no hablamos solo de velocidad, sino de temple, lectura de carrera y capacidad de ejecutar bajo una presión que aplasta, y esa mezcla convierte esta última prueba en un duelo monumental donde cada adelantamiento, cada vuelta lanzada y cada decisión del muro puede definir el nombre del nuevo campeón del mundo.

