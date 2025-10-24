Marc Márquez no volverá a competir hasta 2026

"Analizando toda la situación creemos que lo más adecuado, inteligente y coherente es respetar los plazos biológicos de la lesión, aunque esto signifique que no podré competir esta temporada ni estar en los test", confirma Marc Márquez en el comunicado del equipo Ducati. "Sabemos que nos toca un invierno duro, de mucho trabajo, con el objetivo de recuperar la musculatura al ciento por ciento para estar preparados para la próxima temporada", reconoce Márquez.

"Esto no puede empañar ni hacer olvidar que el gran objetivo, el de ser campeones del mundo, ya lo conseguimos en Japón y que pronto lo celebraremos de nuevo juntos", asegura Marc Márquez. "Gracias a todos los aficionados por los mensajes y a Ducati y los patrocinadores por el apoyo y la comprensión", concluye Marc Márquez en la nota facilitada por Ducati Racing. Igualmente, Ducati confirma que en breve decidirán qué piloto ejerce de sustituto de Marc Márquez en lo que resta de la temporada.