Fernando Alonso fija el objetivo para Aston Martin en 2026: "Es casi una obligación"

Fernando Alonso ya marca el listón para la nueva era de Aston Martin en la Fórmula 1. El piloto español marca el objetivo del equipo para la temporada 2026 en dar un salto competitivo importante, un reto que considera ineludible en el nuevo contexto del equipo.

"Es una pregunta difícil de responder sin tener primero esas primeras sensaciones. En cuanto a rendimiento, ¿dónde estamos?", explicó Alonso durante la presentación del nuevo proyecto de Aston Martin, en declaraciones a Reuters Television. Aun así, el asturiano no esquivó la ambición: "El año pasado terminamos séptimos en el Campeonato de Constructores y queremos mejorar eso".

La temporada 2026 marcará un punto de inflexión para la Fórmula 1, con la entrada en vigor del nuevo reglamento técnico y una profunda transformación en Aston Martin. El equipo de Silverstone se estrena como escudería oficial, con Honda como nuevo proveedor de unidades de potencia en sustitución de Mercedes, y con una estructura técnica completamente renovada.

Alonso destaca que el objetivo no es solo inmediato, sino de evolución a lo largo del curso. "Queremos marcar un buen ritmo con este nuevo reglamento y terminar la temporada lo más fuertes posible, incluso si al inicio del año tenemos quizá algunos retos y dificultades". En esa línea, subraya la importancia del progreso constante: "Queremos mejorar como equipo, ser mejores en cada carrera y tener una segunda parte de la temporada muy fuerte".

Una obligación para el equipo

Ese crecimiento debería traducirse en resultados. "Estar entre los cinco primeros del Campeonato de Constructores es casi una obligación para nosotros ahora que somos un equipo oficial", afirma. El piloto español también expresa su deseo de lograr "buenos resultados en un par de carreras especiales", aunque sin concretar cuáles.

A sus 44 años y tras 425 grandes premios disputados, Alonso afronta la nueva temporada plenamente motivado, aunque sin confirmar si será la última de su carrera. "Mi plan es disfrutar cada segundo. Luego ya veremos, carrera a carrera", explica. El bicampeón del mundo, que no gana un gran premio desde 2013, se muestra orgulloso de formar parte del proyecto y especialmente ilusionado con el nuevo ciclo técnico.

La llegada de Adrian Newey como máximo responsable del diseño del monoplaza y de Enrico Cardile como director técnico refuerza esa ambición. "Este primer año con el nuevo reglamento va a dar mucha acción y mucho feedback del piloto. Va a ser una temporada muy interesante desde el punto de vista del piloto", apunta Alonso.