Después de ser Subcampeón del Mundo de Moto3 en el 2025, una terrible lesión en Austin le ha condicionado gran parte de la temporada, aunque una vez recuperado, confía en hacer un buen papel en el Circuito Ricardo Tormo en Cheste, para centrarse en realizar una buena pretemporada y ser uno de los protagonistas en el 2027.
- Aunque el protagonista de esta entrevista es usted, el fin de semana está marcado por la retirada de Marc Márquez
Es una lástima ya que se va el mejor. Es un piloto único, con un gran talento y para todos es una gran pérdida. Ha sido capaz de ganar diez mundiales, estos dos últimos con problemas físicos, lo que tiene mucho mérito.
- ¿Qué le parece la temporada que ha hecho Marc Márquez?
Poco más se puede decir de Marc Márquez. Ha remontado 102 puntos después de perderse varias carreras tras una operación. Ha demostrado que aparte del talento, es el número uno en cuanto al trabajo y la resistencia, siendo para mí la clave.
- Su primer año en Moto2 ha estado marcado por la grave lesión en Austin
Es así, pero es algo que no podemos cambiar. Fue una lesión que no dependía de mí, aunque fue una pena ya que creo estábamos haciendo un buen comienzo de temporada, demostrando que teníamos velocidad. No ha quedado otra que recuperarse lo antes posible, seguir trabajando y pensar en el futuro.
- ¿Llegó a perder la confianza en algún momento?
Mi confianza en mí no ha cambiado nada. La gente que confía en mi saben de lo que soy capaz y no queda otra que seguir trabajando y prepararse bien para hacer un buen 2027. Fui Subcampeón del Mundo de Moto3 en el 2025 y el año que viene será importante volver a sentirse competitivo.
- La parrilla de Moto2 va a sufrir importantes cambios ¿Eso le hace pasar a ser uno de los favoritos al título?
Es cierto que suben varios pilotos que han estado luchando por el título este año, pero también suben otros y seguro estará todo muy igualado. De todas formas, ahora mismo no estamos para luchar por el campeonato. Lo importante será prepararse bien, entrenar mucho este invierno y después de la pretemporada, vamos a ver dónde estamos. Confío mucho en mí mismo y en el equipo, pero tenemos que trabajar muy duro para estar donde queremos estar.
- ¿Qué tal con su equipo, el MSI?
Muy bien, estoy muy contento ya que han sabido tener la paciencia necesaria en un año en el que la lesión ha condicionado mucho la temporada. Esperemos que el año que viene podamos compartir buenos momentos.
- ¿Cómo cree que va a ir este fin de semana con el título en juego?
Tanto Izan como Manu son dos pilotos muy rápidos y se lo merecen los dos, pero uno de los dos ganará. Yo tengo que centrarme en mi fin de semana ya que puede que pase algo y lo que tengo que hacer es estar centrado y tratar de lograr el mejor resultado posible.
- ¿Qué importancia tiene para usted lograr un buen resultado aquí en casa?
Sería bonito hacer un buen resultado en Cheste, para cerrar el año bien. Pero para ello tenemos que trabajar bien durante el fin de semana y tener la mente abierta por todo lo que pueda pasar durante la carrera. Dos pilotos se están jugando el título y hay que correr con cabeza.
- ¿Qué plan tiene para este invierno?
Entrenar mucho. Es importante hacerse un buen plan de trabajo y tener la constancia durante los dos o tres meses, para estar preparado y tener confianza. Será muy importante estar bien preparado física y mentalmente para la primera carrera.
- De lo que no cabe duda es que tenemos cantera para rato...
Estamos demostrando que en España hay muy buenos pilotos, fruto del gran trabajo de las federaciones autonómicas y española, con las copas de formación y el esfuerzo de muchas familias. Por algo vienen tantos pilotos a formarse aquí.
- ¿Qué resultado firmaría para el domingo?
Un podio estaría bien (risas).