La temporada de Adrián Huertas podríamos resumirla como de menos a más. Después de una lesión y problemas técnicos con la moto, el piloto español ha dado un claro paso adelante y aspira a lograr un buen resultado en Cheste.

¿Qué valoración hace de la temporada?

La verdad es que he aprendido mucho y el balance general es que hemos dado un salto con respecto a la pasada. Empezamos con una lesión que me restó un poco en cuanto al rendimiento. Luego tuvimos un problema técnico durante tres carreras que no lográbamos encontrar y perdimos bastantes puntos, aunque al final logramos solucionarlo y a partir de ahí hemos dado un salto y la dinámica ha sido mucho más positiva, luchando entre el octavo y el decimosegundo puesto, que es más o menos lo que nos corresponde. El resumen es que no ha sido fácil, pero he aprendido mucho y eso es importante.

¿Qué tipo de problema técnico tuvo?

Estaba relacionado con las suspensiones. Teníamos algo diferente a lo que pensábamos y una vez encontrado el problema en Mugello, a partir de ahí, pasamos de estar del último al doce.

Esto es una temporada muy canalla, donde una décima te hace pasar de estar entre los ocho primeros a estar fuera de la Q2. ¿Piensa que es el año con más igualdad en Moto2 de los últimos años?

Hay mucha igualdad, sobre todo en la cronometrada, donde como bien dices, una décima te hace pasar de estar arriba a estar en la Q1. El salir bien es muy importante en esta categoría ya que son motos en las que no es fácil adelantar a varios pilotos. Conseguir la vuelta rápida es de lo que más me ha costado a lo largo de la temporada y eso acaba condicionándote un poco los domingos.

¿Le motiva ver que cuando ha solucionado el problema y físicamente se ha encontrado bien, ha logrado dar ese salto necesario para estar entre los puntos?

Me motiva por varios aspectos. El primero es que cuando comentaba que algo no funcionaba bien, era así y no por mi falta de velocidad. Había gente que me decía que era yo el que no estaba bien y me alegra saber que cuando las cosas están en su sitio, soy un piloto rápido y capaz de estar entre los puntos. Y el segundo, creo que estos resultados me pueden venir muy bien para el año que viene ya que tengo la confianza de hacer un buen año.

Usted es de los pilotos que viene de Superbike. Se demuestra que, si eres rápido, se puede llegar al Mundial de MotoGP por esa vía.

Por supuesto. Mi ejemplo o el de Manuel González demuestra que, si eres rápido, es una vía en la que con talento, esfuerzo y disciplina, se puede llegar. Manuel González está luchando durante dos años por el Mundial de Moto2 y yo tengo garantizado dos años más aquí.

¿Qué diferencias encontró entre la Supersport y la Moto2?

La Moto2 es una moto mucho más rígida, que te transmite mucho menos y te pide mucho. La Supersport es algo más fácil de manejar, es más flexible. Con la Moto2, tienes que saber cuando hacer las cosas en el momento justo o de lo contrario, los tiempos no salen como esperas.

Este fin de semana cierra una etapa con Italtrans, pero tiene garantizado dos años más en Moto2

Creo que tenemos una buena opción para el año que viene ya que ha demostrado que en las últimas carreras ha sido una moto competitiva, ha crecido mucho esta temporada y esperemos que sigamos evolucionándola y hacerlo bien. Ellos llegan en el mejor momento de su historia y yo llego en mi mejor nivel en esta categoría. Espero sentirme muy bien dentro del equipo y recibir el cariño tan importante para que todo vaya bien.

Es el único título que queda por decidir este fin de semana, con Manuel González e Izan Guevara. González ha dejado escapar por segundo año consecutivo una amplia ventaja y se la juega aquí en Cheste.

Va a estar muy disputado ya que están a menos de cinco puntos. Ahora mismo veo que Izan está en un estado de forma algo superior al de Manu y si miramos aquí el año pasado, Izan logró la victoria, aunque Manu es una persona muy fría y tratará de hacerlo lo mejor posible.

En el 2027 suben a MotoGP varios pilotos, pero también suben otros de Moto3 con un gran talento ¿Cómo ve la parrilla para la próxima temporada?

Va a cambiar bastante ya que varios pilotos de los que suelen estar luchando por las victorias suben a MotoGP, aunque es verdad que por otro lado vienen jóvenes pilotos con muchas ganas. Espero que mi experiencia sirva para dar un salto y estar luchando por los diez primeros.

Los números de Máximo Quiles son impresionantes. Por algo está Marc Márquez detrás.

Máximo tiene un talento enorme y con una personalidad que le permite soportar toda presión sin agobiarse. Es como el Lamine Yamal del paddock ya que no importa el escenario que sea, que él siempre está arriba y dispuesto a ganar siempre.

Y el décimo título de Marc Márquez demuestra que estamos ante un piloto fuera de lo normal

Es el mejor piloto de la historia y con este último título lo ha acabado de demostrar. Ha sido capaz de superar de nuevo un problema serio con su cuerpo, usar la cabeza más que nunca y lograr su décimo título mundial. Para mí, no hay otro como Marc Márquez.

Claudio Domenicali comentó que aparte de su talento, tiene una capacidad de trabajo que le hace ser cada vez más grande.

Creo que en su mentalidad sólo cabe ganar y trabaja cada día para ello. A pesar de todas las adversidades, ha hecho todo lo posible para volver a ganar. Podría haberse retirado ya que tiene la vida resuelta, pero se ha esforzado al máximo para volver a ser competitivo y el resultado está ahí, con dos mundiales más.

El año que viene va a tener como compañero a Acosta.

Pedro es otro de los pilotos con un talento brutal. Todos queríamos ver el duelo Márquez – Stoner, pero no fue posible y ahora Marc va a tener al piloto que más se le parece, que es Pedro Acosta. Pienso que Marc aprovechará de su experiencia y la lucha entre ambos va a ser muy interesante.

¿Qué opina de la intención de limitar de pilotos españoles de cara al futuro?

Al final no lo decidimos nosotros, pero lo que está claro es que, desde mi opinión, debería estar los mejores, independientemente del país que sea. Pero también entiendo que esto es un negocio y el que haya pilotos de otros países, es bueno para cuando se corre allí ya que el impacto es mayor. De todas formas, ahora mismo el motociclismo español domina y si seguimos haciendo bien las cosas, tendremos bastantes pilotos españoles en la parrilla.

Ojalá pueda hacerle varias entrevistas más en el futuro, señal de que estará en la parrilla, aunque sea español.

Esperemos que sea así.