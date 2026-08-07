Lamine Yamal sorprende en las redes durante sus vacaciones: reaparece con la camiseta de Colombia al ritmo de Ryan Castro

Lamine Yamal sigue disfrutando de sus vacaciones después de conquistar el Mundial de 2026 con la selección española. El futbolista del F.C. Barcelona apura sus últimos días de descanso antes de reincorporarse con su club junto a sus amigos, con los que ha pasado gran parte de su tiempo tras la final del pasado 19 de julio.

Y es que en los últimos días se le ha podido ver por las calles de Colombia disfrutando junto a diversos creadores de contenido y artistas. En concreto, el español ha visitado la Comuna 13 de Medellín junto al conocido influencer 'Westcol' vestido con los colores de la selección colombiana de fútbol.

Lo más llamativo de todo es que el futbolista azulgrana ha sido captado cantando al aire libre junto al artista Ryan Castro la canción 'El Ritmo que nos une', un himno para los aficionados cafeteros.

El futbolista no ha dudado en disfrutar del momento junto a los cientos de asistentes allí presentes, bailando y animando a todo el mundo durante la fiesta. Además, en uno de los vídeos puede verse cómo toma la palabra para brindar por Medellín y agradecer el recibimiento.

Su visita al alcalde de Medellín

Además de disfrutar de la noche colombiana, Lamine Yamal también tuvo tiempo para sacarse una foto con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Así se ha podido saber gracias a la publicación del propio alcalde en X, donde le dedica unas palabras de aprecio al jugador.

Bienvenido Lamín Yamal a Medellín y a Colombia. Qué orgullo recibirte en nuestra hermosa ciudad. Qué alegría escucharte hablar tan bonito de nuestro país, de nuestra Medellín y de nuestra gente. Te coronaste campeón del mundo con España hace tan solo 2 semanas y hoy estás disfrutando entre nosotros, en medio de nuestra Feria de las Flores", se puede leer en el mensaje publicado en redes.

Últimos días antes del regreso a los entrenamientos

La estrella del Barça apura sus vacaciones antes de regresar a los entrenamientos del conjunto azulgrana. Se espera que el extremo español se incorpore al equipo para los primeros días de agosto para ponerse a punto antes del comienzo de la competición liguera.

Y es que el Barcelona disputará su primera jornada ante el Elche en el Estadio Martínez Valero el próximo domingo 23 de agosto a las 21:30 horas.