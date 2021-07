Juegos Olímpicos Tokio 2021, en directo: jornada de hoy, viernes 30 de julio

La gimnasta Roxana Popa sobre Simone Biles: "Como deportista entiendo la presión a la que se ha visto sometida"

Esta gimnasta, explicó en El Transitor, que en la cita olímpica ha sido un premio, después de superar una grave lesión de rodilla. "Iba de mal en peor. Hubo momentos en los que no podía hacer vida normal. Eso repercutió mentalmente en mi actividad", señaló.

Esta vivencia la ayuda a comprender la situación por la que pasa Simone Biles, tras retirarse de la final por equipos e individual de Tokio 2020 por problemas de salud mental. “Como deportista, entiendo la presión a la que se ha visto sometida. Es una situación que puede pasar, no es un capricho. A mi me ha pasado, estar sobresaturada y llegar un día al gimnasio a hacer algo que llevo haciendo 15 años de mi vida y no saber hacerlo y tener que aprenderlo de nuevo”.

Aquí puedes escuchar la entrevista a Roxana Popa