Roxana Popa sobre Simone Biles: "Como deportista entiendo la presión a la que se ha visto sometida"

Después de convivir durante una década con lesiones y pasar por el quirófano tres veces, Roxana Popa cumplió su sueño de debutar en unos Juegos Olímpicos. Además, ha logrado meterse en la final de la competición individual de gimnasia artística, en la que ha finalizado vigésimo segunda.

"Me he sentido muy emocionada porque he sentido que todo el país se ha volcado con la gimnasia rítmica. Ha habido gestos que me han puesto la piel de gallina. Está claro que dentro de mi ambición me hubiese gustado que hubiera ido de otra forma pero no puedo irme mal de Tokio. Después de todas mis lesiones he dado una lección de vida a mucha gente para bien. Me voy muy agradecida", confesó emocionada.

Estar en la cita olímpica ha sido un premio para la gimnasta española de origen rumano después de superar una grave lesión de rodilla. "Iba de mal en peor. Hubo momentos en los que no podía hacer vida normal. Eso repercutió mentalmente en mi actividad", señaló.

Esta vivencia la ayuda a comprender la situación por la que pasa Simone Biles, tras retirarse de la final por equipos e individual de Tokio 2020 por problemas de salud mental. “Como deportista, entiendo la presión a la que se ha visto sometida. Es una situación que puede pasar, no es un capricho. A mi me ha pasado, estar sobresaturada y llegar un día al gimnasio a hacer algo que llevo haciendo 15 años de mi vida y no saber hacerlo y tener que aprenderlo de nuevo”.

“Teniendo en cuenta las barbaridades que hace, tiene que estar 100% concentrada porque sino puede tener una lesión grave. Lo mejor que ha podido hacer es echar el freno y mirar por su salud. No se si ha sido por la presión o por cosas personales suyas”, concluyó sobre la estadounidense.