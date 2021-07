Sergi Bruguera: "Pablo Carreño está muy bien, con confianza y mentalmente fuerte"

Pablo Carreño, el único español superviviente en el torneo olímpico de tenis, se ha clasificado a las semifinales tras derrotar en un gran partido al número dos del mundo, el ruso Daniil Medvédev en dos set. El capitán español de Copa Davis, Sergi Bruguera, reconoce en El Transistor que ha sido el mejor encuentro que ha visto del asturiano.

"Medvedev se ha sorprendido del nivel de Pablo, en el primer set le ha pasado por encima. En el segundo ya el ruso subió un poco más el nivel y así lo demostraron que se decidió en el tie break. Sin duda hoy ha sido el mejor partido de Pablo contra el número dos del mundo, que también está en gran forma y aspiraba a medalla. Ha sido espectacular", señala.

Al tenista gijonés no le tembló la mano en el juego de desempate y se plantó en la penúltima ronda del torneo, en la que le espera a otro ruso, Karen Khachanov, la victoria lo conduce a la final y si pierde aún tiene otra oportunidad de jugar por el bronce. "Ahora es el partido más importante desde que empezó todo. Esperemos que consiga mantener el nivel demostrado esto días, es difícil jugar siempre a tu mejor nivel pero Pablo está muy bien, con confianza y mentalmente fuerte", afirmó Bruguera.

Además, aseguró estar orgulloso por el nivel, la entrega y la garra que han demostrado todos los tenistas nacionales en Tokio 2020. "Lo han dado todo y no se les puede reprochar nada. Si lo cerramos con una medalla de Pablo sería la guinda perfecta". "Desde hace mucho tiempo el tenis en España, con Rafa a la cabeza, está dando muchas alegrías. Están saliendo grandes jugadores con gran talento y eso se traduce en victorias y medallas", añadió.

"Si me dan el oro de Atlanta 1996, me lo quedaré"

El ganador de dos Roland Garros y una medalla de plata en Atlanta 1996 cuenta que para el tenis los Grand Slams tienen toda la historia y es con lo que sueñas desde pequeño pero evidentemente los Juegos Olímpico es el evento mundial deportivo por excelencia y ahora todos los jóvenes tenistas tienen como objetivo conseguir también medalla olímpica.

Precisamente en esa final olímpica, el estadounidense Andrea Agassi, que ganó el oro, reconoció en sus memorias que se había dopado. "Todavía no se sabe nada de este tema, he reclamado pero aún no me han dicho nada. Si me dicen que me dan el oro, me lo quedaré", explica el extenista catalán.