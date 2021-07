Niko Shera: "He hecho una preparación perfecta y quizá ese ha sido el error"

Las lágrimas de Niko Sherazadishvili tras caer eliminado en la repesca ante el ubzeko Davlat Bobonov y quedarse sin opción a medalla encogieron el corazón de todo el país, ya que era uno de los favoritos para hacerse con el oro. El judoca español explicó en El Transistor que hoy "no ha sido el día" y ahora le toca "desconectar" un tiempo. "He hecho una preparación perfecta y quizá ese ha sido el error", resaltó.

El bicampeón del mundo contó que su intención es evadirse de la dura derrota apoyándose en los suyos. “No tengo nada planificado porque solo he estado pensando en los Juegos Olímpicos, pero ahora supongo que descansaré un poco y estaré con mi familia y mis amigos, ya surgirán cosas”, resaltó.

"Niko no se encontraba bien desde el primer combate"

El entrenador del judoca, Quino Ruiz, se mostró muy triste por la eliminación porque venían "con muchas esperanzas e ilusiones" y no ha salido como querían. Aunque resaltó que "la vida sigue y el deporte también". "Esto es así, sabemos a que deporte nos enfrentamos. Tenemos que asimilarlo, seguir entrenando y mejorando para que no nos ocurra más", añade.

Además, achacó la eliminación a que no tuvo buenas sensaciones desde el primer momento. "Niko tiene una calidad excepcional pero no se encontraba bien desde el primer combate, y yo, que le conozco muchísimo, lo sabía. Para ganar tienes que encontrarte bien durante toda la competición. Se tienen que dar una serie de circunstancias que no se dieron”, lamentó.

Quino confía en la resiliencia de su pupilo. “Se que está bastante hecho polvo. Es una persona muy optimista y muy positiva, en nada estará bien y volverá. Él siempre está con una sonrisa en la cara y es el que nos anima a nosotros. Sabe perfectamente como de duro e injusto, a veces, es este deporte”. Y comprendió que el judoca de 25 años no quiera ver el tatami en un tiempo, tal y como afirmó tras perder.

”Si no te sale bien, después de haber estado trabajando tanto tiempo con duros entrenamientos y con tanto sacrificio, en ese momento lo que quieres es desconectar y hacer otras cosas como relajarte y estar con tu familia. En septiembre lo retomaremos y volveremos con más fuerza si se puede y mejor”, resaltó. A pesar de todo, no restó un ápice de valor a su trayectoria hasta el momento, al recordar sus dos títulos de campeón del mundo "eso no se lo quita nadie" aunque le salga mal una competición.