David Valero: "Sabía que podía hacer un buen resultado, son muchos años trabajando"

La segunda medalla de la delegación española en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 llegó, de forma tan brillante como inesperada, del circuito de bicicleta de montaña, donde David Valero fue ganando posiciones, tras una complicada salida, hasta subir al tercer escalón del podio. Hablamos con el granadino que se muestra muy contento y asegura que sabía que podía hacer un buen resultado.

"Estoy más tranquilo y saboreando un poco más el resultado. Es increíble lo que he disfrutado en la carrera. Estoy muy feliz. Sabía que podía luchar por ello, venía de hacer buenos resultados en Mundiales y Europeos. Si llegaba bien y lo preparaba con tiempo sabía que se podría conseguir un gran resultado", explica.

Valero tuvo que remontar en los últimos metros de la carrera tras tener un enganchón en la salida que es lo que le ha hecho perder posiciones aunque "no me ha dicho del todo mal", cuenta y resalta que es uno de los días más felices de su vida. "Esto es la recompensa de años trabajando y luchando por conseguir un sueño. A esto se le suma el estar fuera de tu familia".

El granadino lleva siete años siendo ciclista profesional y explica que se puede ir viviendo de ello "día a día" con patrocinadores y marcas que apoyan al ciclismo de montaña. "En España está creciendo mucho y tiene tirón entre los aficionados a pesar de que apenas salgamos en la televisión".

No se dedicó de forma profesional a la bici hasta los 20 años. "Siempre me ha gustado mucho el ciclismo pero cuando terminé de estudiar me fui a trabajar con mi padre. Después me puse a trabajar en una tienda de bicicleta y empecé a ir a campeonatos, carreras hasta que un equipo me dijo que me fuera con ellos a correr y me dio la oportunidad de ser profesional. He tenido la suerte de tener a un equipo siempre al lado, apoyándome. Esperemos seguir más años así", resalta.

Próximos objetivos

Los próximos objetivos de Valero son los campeonatos del Europa y del Mundo que tiene dentro de dos y tres semanas y después ya pensará en París 2024. "Aun quedan tres años para París, primero tenemos clasificarnos y trabajar duro para llegar en una forma y conseguir un gran resultado", finaliza.