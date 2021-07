Maialen Chourraut: "He jugado con mi experiencia y he confiado en que podía conseguirlo"

Maialen Chourraut continúa haciendo historia a sus 38 años tras lograr de plata en K1 de piragüismo eslalon para redondear una colección que ya exhibe metales de los tres colores (oro en Río 2016 y bronce en Londres 2012). La palista vasca cuenta en El Transistor que ha jugado con su experiencia y se ha agarrado fuerte a sus facultades, y sobre todo ha confiado en que podía conseguirlo.

"Me he aprovechado de mi experiencia, e intentado mantener la cabeza lo más fría posible y convencerme de que también podía y me ha salido bien. Cuando estamos en la salida de una final aunque unos en teoría vayan más rápidos que otros no significan que en el podio vayan a acabar así. En este deporte el podio es muy abierto, nos ponen circuitos muy exigentes y cuesta sacarlos adelante", cuenta.

Chourraut explica que su objetivo en Tokio 2020 no era una medalla, eso era su sueño. "Mi objetivo era ver a una Maialen rápida, contundente, con una navegación sólida. Sabía que si volvería a conseguir eso, volvería contenta a casa. Esa navegación la he encontrado y me ha costado mucho conseguirla. Cuando le he dicho a mi entrado y mi marido, le dije que me daba igual quedar quinta o tercera, ya estaba satisfecha con lo que había hecho y me iba contenta a casa", explica.

Un camino lleno de obstáculos hasta Tokio 2020

Un ciclo olímpico que no ha sido fácil "ha habido lesiones y problemas familiares" que han hecho que su camino hasta Tokio sea largo. "Lo he peleado hasta el último momento aún sabiendo que no era la más rápida. Las chicas con las que he compartido el podio. Han hecho un ciclo olímpico impresionante. Se han repartido todas las medallas entre ellas. Se han acercado en muchas competiciones a los tiempos de los chicos".

Para la vasca Jessica Fox, que hoy se ha colgado el bronce, es la mejor piragüista de la historia en estos momentos. "He compartido los tres podio olímpicos con ella. Compite en dos categorías. Es fantástica, amable y siempre te intentará ayudar en todo. Ha sido un honor subir al podio con ella y además, pelear con ella por las medallas. ya que es la mejor de la historia en estos momentos".