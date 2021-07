España se mete en semifinales tras un milagro de Rafa Mir

Luis de la Fuente ha introducido dos cambios en el once respecto al partido ante Argentina. Los dos laterales, Mingueza por Óscar Gil y Miranda por Cucurella. El partido no ha podido empezar peor. En el minuto 6 Mingueza caía al suelo y sus gestos delataban lo que pasaba. Recaída de la lesión que se produjo ante Egipto. Vallejo entraba en su lugar.

Y a falta de un golpe, nos dieron dos. A la salida del córner posterior al cambio, el equipo no estaba bien colocado y lo ha aprovechado Eric Bailly para adelantar a Costa de Marfil. Ha sido un mazazo para España que no le ha cogido el pulso al partido. De hecho una indecisión en el área entre Unai Simón y la defensa ha estado a punto de costar el segundo.

Y apareció Dani Olmo

Necesitábamos una jugada aislada o un golpe de suerte. Y ha llegado gracias a la astucia de Dani Olmo. Tras un centro desde la banda, el balón pasado lo recogía el lateral Singo que se la dejaba de pecho a su portero. Pero ahí ha aparecido Dani Olmo para meter la punterita y mandar el balón al fondo de la portería.

La ventaja pudo ser mayor. Porque Oyarzabal ha mandado el balón al fondo de la portería tras un centro lateral raso de Miranda. Sin embargo, el delantero de la Real estaba algo adelantado y el VAR ha anulado el tanto.

La segunda parte ha sido de dominio total para España con una Costa de Marfil muy encerrada que defendía hasta con seis.

A punto estuvo de marcar Asensio con un gran disparo desde la frontal del área que se estrellaba directo en la cruceta. Un Asensio que en el 68 era sustituido por Bryan Gil. No le gustó mucho el cambio al balear que ponía cara de contrariedad.

La locura final

El partido parecía destinado a la prórroga pero el guion nadie lo esperaba. En el 90 tras una pérdida en el centro del campo, los africanos salían a la contra. Max Gradel disparaba desde el lateral del área y al balón al fondo de la portería. Pudo hacer más Unai Simón. Quedaban cuatro minutos para ir a la desesperada. Luis de la Fuente metía de Rafa Mir en lugar de Merino.

Solo nos salvaba un milagro. Y llegó. Tras un fallo defensivo clamoroso de Costa de Marfil, un balón suelto en el área lo aprovechaba Rafa Mir, en el primer balón que ha tocado, para mandar el encuentro a la prórroga.

En la prórroga España ha salido con la inercia del gol. Buscando el tanto para no ir a los penaltis. En el 94 jugada decisiva. Mano de Bailly en el área a un remate de cabeza de Pau Torres. El árbitro tras verlo en el VAR ha señalado el punto de penalti. No ha fallado desde los once metros y la selección se ponía por delante, por primera vez en el encuentro. Y en el 116, Rafa Mir completaba su gran actuación con su doblete particular. Pero no iba a quedar porque Mir certificaba su hattrick en el 120 tras asistencia de Oyarzabal. Un resultado (5-2) que ha aguantado para certificar el pase a las semifinales y meternos de lleno en la lucha por las medallas