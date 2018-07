Pau Gasol: "Me encanta jugar en la selección de mi país y lo haré cuanto pueda"

Pau Gasol, el líder de la selección española, bronce en Río 2016, se mostró partidario de seguir participando en la selección española, algo que consideró especial y a la que contribuirá durante todo el tiempo que pueda.

"No sé como voy a procesar todo esto. Me encanta jugar en la selección de mi país y siento algo especial. Es muy especial. Lo voy a hacer todo lo que pueda aunque no voy a ser rígido con la selección. Hay mucho talento y me encanta estar en la cima de los torneos. Los años pasan y alguna vez tendré que dejarlo y cuando llegue ya lo haré. Es parte de mi trayectoria. No puedo pedir nada más. Toda esta carrera es un regalo y jugaré todo lo que pueda. Va a ser un honor. Lo estoy pasando bien", dijo Gasol.

La ausencia de su hermano Marc, baja en los Juegos por lesión, fue lo único que supo mal a Pau. "Sí, me acordé de Marc, sí. Es de las pocas cosas o la única que me sabe mal. Que Marc no haya podido compartir estas cosas y nadie sabe que hubiera pasado con él. Cuando no está nuestros éxitos también son de él porque forma parte de este equipo", subrayó.

Otra exhibición contra Australia

Gasol, que terminó el duelo por la medalla de bronce con 31 puntos anotados, destacó la relevancia del lugar logrado en Río 2016. "Fue un resultado fantástico para nuestro equipo. Empezamos despacio pero las cosas fueron bien. Una batalla de dos grandes equipos por una medalla", relató.

El pívot de España destacó que "este es un equipo con química y eso nos ayuda a salvar obstáculos. Estoy orgulloso de este grupo y de formar parte de él. Cada año estamos en las posiciones alta de los torneos y agradezco a todos los jugadores su entrega. Estoy feliz por todo. Jugamos a un gran nivel", reiteró.

La única espina clavada que se lleva Pau Gasol de Río 2016 es la derrota contra Estados Unidos, un equipo al que todavía no ha podido ganar en grandes competiciones.

¿Espina contra Estados Unidos?

"Supongo que la espina ante Estados Unidos está ahí aunque no tengo espina de haber luchado contra ellos. Nos hemos quedado un poco cortos. Es una pena pero la vida es así también. Al final del día estás satisfecho cuando compites y luchas y veremos si hay otra ocasión de vernos e intentarlo otra vez", confió Pau. Para Pau Gasol los Juegos Olímpicos son algo especial siempre.

"Siempre es una experiencia bonita, peculiar y diferente. Convives con muchos atletas, larga y a veces pesada pero bonito de vivir y defender a tu país siempre es bonito. Nos hemos sobrepuesto a situaciones difíciles. No tuvimos una buena preparación y hemos logrado una medalla que nos hace sentir orgullosos a todos", dijo.

Gasol formará parte de los San Antonio Spurs a partir de la próxima temporada. Coincidirá allí con el base Patty Mills, el mejor jugador de la selección de Australia y que anotó 30 puntos ante Esaña. "Jugó muy bien. Tiene una gran energía y es muy explosivo. Va a ser una buena aventura para mí, formar parte de una franquicia así", concluyó.