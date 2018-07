Vicente del Bosque: "Estábamos deseando jugar el partido"

La Selección ya vuela hacia España tras ser suspendido el partido contra Bélgica que iban a jugar. El seleccionador nacional, Vicente del Bosque, compareció ante los medios en una improvisada rueda de prensa que se hizo en el propio avión de vuelta.

Del Bosque lamentó que se haya suspendido un partido que estaban "deseando jugar", pero entiende que la suspensión se deba a "una cuestión de seguridad". Reconoce que no ha habido problemas de seguridad en el hotel. "Hemos salido lo antes posible y con tranquilidad", finalizó.

El seleccionador negó que hubieran pasado miedo en Bruselas, que ha subido su nivel de alerta terrorista de dos a tres a raíz de los atentados del pasado viernes en París y de la fuga de Salah Abdeslam, uno de los presuntos autores de la masacre y que se encuentra en busca y captura.

"Cuanto antes volvamos, mejor"

"Creo que los jugadores están tranquilos, no ha podido ser y cuanto antes volvamos a Madrid mejor. Nosotros no hemos tenido miedo, en absoluto. Hemos estado en el hotel, no había problema, y se intentó acelerar el regreso, pero no era fácil, y por eso hemos salido cuando hemos podido", confesó.

"Nosotros hemos entrenado con tranquilidad, como un partido más, y como han entendido que no podían garantizar la seguridad se ha suspendido", declaró.

"A nadie le gusta que se suspenda un partido porque creo que estamos para hacer deporte, jugar y divertir a la gente", manifestó el seleccionador, que se mostró partidario de que la Eurocopa se siga celebrando el próximo verano en Francia y no haya dudas respecto a ese tema. "Debiéramos pedir que la Eurocopa se celebre en Francia y entre todo dentro de la normalidad", concluyó.