Unai Emery, tras ganar su quinta Europa League: "El Sevilla fue un paso primordial para entender esta competición"

Unai Emery se ha proclamado este miércoles campeón de la Europa League por quinta vez en su historia convirtiéndose así en uno de los entrenadores más laureados de Europa. "Felices, cerrando la temporada con los objetivos cumplidos", ha reconocido en Radioestadio Noche un técnico que se ha mostrado también "satisfecho" por seguir "avanzando y creciendo" en su segunda etapa en la Premier League.

Emery se ha acordado, además, de sus primeras experiencias en Europa con clubes como el Valencia o el Sevilla, un club que, reconoce, fue "un paso primordial para entender esta competición". Con el equipo sevillista, ahora en horas bajas, ganó la Europa League en tres temporadas consecutivas.

La cuarta la logró en el Villarreal, club del que también se ha querido acordar. "La familia Roig se volcó en todo lo que yo les trataba de inculcar a la hora de competir. Pude sumar, ganar una Europa League y jugar una semifinal de Champions", explica.

Sobre el Aston Villa, club en el que cumple ahora tres temporadas y media, explica que le está dando "muchas experiencias y mucho aprendizaje", incluso con la particularidad de tener cada fin de semana en la grada nada menos que al príncipe William, gran aficionado del club.